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    • Тендер на строительство терминала в Пионерском

    01.11.2017

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    • 31 октября ФГУП «Росморпорт» объявило конкурс с ограниченным участием по выбору организации на право заключения государственного контракта на разработку рабочей документации и выполнение работ по проекту «Строительство морской портовой инфраструктуры в морском порту Калининград. Международный морской терминал для приема круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский, Калининградской области».

    По информации «Росморпорта», проект предусматривает:

    • образование искусственной территории площадью 5,16 га;
    • выполнение дноуглубительных работ в объеме свыше 1,2 млн куб. м и отметками дна до -10,9 м;
    • устройство оградительного гидротехнического сооружения длиной 771 м;
    • строительство двух причалов с длиной причального фронта 725 м для обработки расчетных круизных судов с размерами: по длине 317,25 м, по ширине 36,8 м и по осадке 8,3 м, и паромных судов с размерами: по длине 211,5 м, по ширине 30,4 м и по осадке 7,5 м;
    • строительство причала для судов портового флота длиной 110,2 м;
    • строительство береговых объектов морского терминала, в т.ч. здания пассажирского терминала, общепортовых сооружений и объектов пассажирского пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации;
    • строительство объектов инженерного обеспечения морского терминала и установку объектов навигационной обстановки.

    Планируется, что морской терминал в Пионерском позволит обеспечить максимальный пассажиропоток в объеме до 305 тыс. человек в год и максимальный грузопоток в объеме до 80 тыс. ед. грузового транспорта в год.

    В декабре 2016 года по проекту было получено положительное заключение государственной экспертизы от 29.12.2016 № 1482-16/ГГЭ-10751/04. Проектно-сметная документация строительства утверждена распоряжением Росморречфлота от 02.02.2017 № АП-14-р.

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