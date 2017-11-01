Тендер на строительство терминала в Пионерском

31 октября ФГУП «Росморпорт» объявило конкурс с ограниченным участием по выбору организации на право заключения государственного контракта на разработку рабочей документации и выполнение работ по проекту «Строительство морской портовой инфраструктуры в морском порту Калининград. Международный морской терминал для приема круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский, Калининградской области».

По информации «Росморпорта», проект предусматривает:

образование искусственной территории площадью 5,16 га;

выполнение дноуглубительных работ в объеме свыше 1,2 млн куб. м и отметками дна до -10,9 м;

устройство оградительного гидротехнического сооружения длиной 771 м;

строительство двух причалов с длиной причального фронта 725 м для обработки расчетных круизных судов с размерами: по длине 317,25 м, по ширине 36,8 м и по осадке 8,3 м, и паромных судов с размерами: по длине 211,5 м, по ширине 30,4 м и по осадке 7,5 м;

строительство причала для судов портового флота длиной 110,2 м;

строительство береговых объектов морского терминала, в т.ч. здания пассажирского терминала, общепортовых сооружений и объектов пассажирского пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации;

строительство объектов инженерного обеспечения морского терминала и установку объектов навигационной обстановки.

Планируется, что морской терминал в Пионерском позволит обеспечить максимальный пассажиропоток в объеме до 305 тыс. человек в год и максимальный грузопоток в объеме до 80 тыс. ед. грузового транспорта в год.

В декабре 2016 года по проекту было получено положительное заключение государственной экспертизы от 29.12.2016 № 1482-16/ГГЭ-10751/04. Проектно-сметная документация строительства утверждена распоряжением Росморречфлота от 02.02.2017 № АП-14-р.