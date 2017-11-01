Назначение в РЖД

По информации РЖД, приказом президента ОАО «РЖД» начальником департамента социального развития компании назначен Сергей Черногаев.

С.Черногаев окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Тепловозы и тепловозное хозяйство», на железной дороге работает с 1982 года.

Прошел путь от слесаря по ремонту подвижного состава локомотивного депо Воркута Северной железной дороги до начальника службы управления персоналом и в дальнейшем – начальника службы локомотивного хозяйства СЖД.

В период с 2006 по 2012 годы работал председателем дорожной территориальной организации Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей (Роспрофжел) на Северной железной дороге, затем – первым заместителем председателя Роспрофжел.

С 2012 года и до настоящего назначения занимал должность заместителя начальника Московской железной дороги по кадрам и социальным вопросам.