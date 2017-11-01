Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Назначение в РЖД

    01.11.2017

  • 130908-avelana-468x60_6_russian_html5

    • По информации РЖД, приказом президента ОАО «РЖД» начальником департамента социального развития компании назначен Сергей Черногаев.

    С.Черногаев окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Тепловозы и тепловозное хозяйство», на железной дороге работает с 1982 года.

    Прошел путь от слесаря по ремонту подвижного состава локомотивного депо Воркута Северной железной дороги до начальника службы управления персоналом и в дальнейшем – начальника службы локомотивного хозяйства СЖД.

    В период с 2006 по 2012 годы работал председателем дорожной территориальной организации Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей (Роспрофжел) на Северной железной дороге, затем – первым заместителем председателя Роспрофжел.

    С 2012 года и до настоящего назначения занимал должность заместителя начальника Московской железной дороги по кадрам и социальным вопросам.

    105

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    ГрузооборотРЖД 02.05.2017 Погрузка нефти на жд пошла вверх
    По итогам января-апреля 2017 года погрузка на сети РЖД увеличилась на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого […]
    0
    АпрельИюньМайМартРЖДФевральФинансыЯнварь 29.08.2017 Доходы и расходы РЖД
    ОАО «РЖД» опубликовало консолидированную отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за первое полугодие 2017 года с […]
    0
    АвиаперевозкиЖ/д перевозкиЖелезная дорогаСуэцкий канал 17.02.2017 17 февраля в истории транспортной отрасли
    1857 год. Первое судно прошло через Суэцкий канал. 1904 год. Открыта железная дорога по льду Байкала. Протяжённость рельсового […]
    0
    Железная дорогаИранПроекты 18.09.2017 Муромский жд проект в Иране
    Об уникальном российско-иранском проекте по укладке в путь нового стрелочного перевода рассказал SeaNews в ходе 9-го Балтийского транспортного […]
    0
    Железная дорогаКитайКонтейнерные перевозкиРефконтейнерЭкспорт 13.03.2017 Первый экспортный рефпоезд Россия – Китай
    Группа компаний «Термокон» совместно с АО «Рефсервис» отправила первый регулярный рефрижераторный поезд с грузами, следующими на экспорт в […]
    0
    АвтопромЖелезная дорога 08.06.2017 8 июня в истории транспортной отрасли
    1843 год. Начало строительства Николаевской железной дороги (линия Петербург-Москва, ныне Октябрьская железная дорога). Всего на строительстве было выполнено […]
    0
    АвтопромЖелезная дорогаИнфраструктураИстория 30.05.2017 30 мая в истории транспортной отрасли
    1883 год. В Нью-Йорке в день открытия для пешеходов полукилометрового Бруклинского моста, соединявшего Манхэттен с Бруклином, в ту […]
    0
    Железная дорогаПассажирские перевозки 07.04.2017 7 апреля в истории транспортной отрасли
    1803 год. В «Санкт-Петербургских коммерческих ведомостях» впервые в Российской империи употреблено словосочетание «железная дорога». До этого использовался термин […]
    0
    DP WorldITPort Community System Железная дорогаКазахстанМеморандумТехнологии 15.06.2017 Соглашение по Port Community System
    DP World и правительство Казахстана подписали два меморандума о взаимопонимании: по развитию Port Community System (PCS) и по […]
    0
    Global PortsНазначения 26.09.2017 Global Ports назначил финансового директора
    Финансовым директором Global Ports Investments PLC назначен Александр Рославцев. Как сообщили SeaNews в компании, А.Рославцев занял должность, которую […]
    0
    Ж/д перевозкиКонтейнерные перевозкиНоменклатураРЖД 14.03.2017 Железнодорожные контейнеры
    По данным РЖД, перевозки контейнеров по сети железных дорог России по итогам первых двух месяцев 2017 года составили […]
    0
    Мурманское морское пароходствоНазначения 30.10.2017 Смена гендиректора в ММП
    Новым генеральным директором ОАО «Мурманское морское пароходство» назначен Александр Брынцев. Решение об этом было принято на очередном заседании […]
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    01.11.2017 New Weekly №59 Грузооборот Дальнего Востока, 9 месяцев 2017г.
    01.11.2017 Грузооборот российского транспорта
    01.11.2017 Грузы РЖД
    01.11.2017 Мерседесы в полете
    27.10.2017 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 42
    27.10.2017 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 42
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге
    19.10.2016 Менеджер по продажам в Оверсиз Фрэйт Эйдженси



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику

  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД

  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики