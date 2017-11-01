Мигранты на судне DFDS

Последние 6 мигрантов, пробравшихся на судно DFDS «Kaunas Seaways», отправлены на родину.

«Kaunas Seaways» (флаг Литва) работает в Черном море на маршруте Ukrferry между портами Хайдарпаша (Стамбул) и Черноморском (Ильичевск).

По информации DFDS, 12 мигрантов проникли на паром незамеченными внутри трейлеров при погрузке в турецком порту. В общей сложности они находились на борту с 27 июля, и все это время их приходилось держать в каютах под охраной – как поясняют в компании, в целях безопасности их самих, пассажиров и экипажа.

Ни одна страна не хотела принимать мигрантов. DFDS работал над поиском дипломатического решения в тесном сотрудничестве со специальной группой, сформированной в министерстве иностранных дел Дании, Морской администрацией Дании, посольствами в Литве, Украине, Турции, Алжире и Марокко.

В конце концов 6 человек были отправлены в Алжир 29 октября, еще шестеро покинули борт судна 31 октября.