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    • Мерседесы в полете

    01.11.2017

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    • Авиакомпания «Волга-Днепр» поделилась опытом единовременной доставки 30 легковых автомобилей Mercedes в Анголу. Машины были предназначены для церемонии инаугурации президента африканской Республики Ангола Жоау Лоуренсу.

    Доставка осуществлялась на борте грузового самолета Ан-124-100 «Руслан» из Лейпцига в Луанду. Заказчиком перевозки выступала посольская миссия африканского государства в Германии.

    Вес груза составлял свыше 90 тонн, партия включала в себя 25 автомобилей седан представительского класса, три полицейских машины и два тяжелых бронированных внедорожника.

    Для выполнения подобных перевозок «Волга-Днепр» использует специализированное оборудование, которое позволяет осуществлять загрузку в два яруса, при этом погрузка техники осуществляется своим ходом. Многоярусная оснастка была разработана под конкретные потребности перевозки автотранспорта воздухом для обеспечения международного авторалли Париж – Пекин еще в 1996 году.

    По словам заместителя руководителя Центра грузового планирования Александра Прокофьева, груз был помещен в грузовую кабину Ан-124-100 с минимальными допустимыми зазорами, его общий вес вместе с оснасткой составил более 110 тонн. По договоренности с аэропортом Лейпцига авиакомпании были предоставлены водители, имеющие опыт подобной загрузки автомобилей в два яруса.

    «Волга-Днепр» также обеспечила оформление документации для прохождения таможенных процедур в аэропорту Лейпцига.

     

     

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