Как будут рассчитывать инвестиционный сбор в портах

Министерством транспорта разработан проект Порядка определения размера инвестиционного портового сбора, его взимания и применения в морских портах Российской Федерации. Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных актов. На данном этапе текст проходит публичные обсуждения и антикоррупционную экспертизу.

Утверждаться Порядок будет постановлением правительства. Определять размер сбора будет федеральный орган исполнительной власти в области транспорта.

Согласно проекту, размер сбора предлагается определять применительно к конкретному субъекту, который осуществляет инвестиции в инфраструктуру порта (речь идет о капитальных вложениях в строительство и/или реконструкцию объектов инфраструктуры, находящихся в федерально собственности), и применительно к отдельному морскому порту с учетом объема инвестиций и совокупной нагрузки по портовым сборам в данном конкретном порту.

При этом, если все инвестиционные расходы в данном порту не удается покрыть за счет инвестиционного сбора, он может быть «раскидан» на другие порты, в которых работает инвестор, либо на последующие периоды взимания сбора в том же порту.

Для контейнеровозов и, при определенных условиях, некоторых других типов судов размер инвестиционного сбора предполагается рассчитывать в применением коэффициента 0,5.

С полным текстом проекта можно ознакомиться в прилагаемом файле.

Проект Порядка