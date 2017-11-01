Информационно-аналитическое агентство

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    • Грузы РЖД

    01.11.2017

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    • Погрузка на сети РЖД за январь-октябрь 2017 года и составила 1млрд 45,4 млн тонн. Это на 3% больше, чем за аналогичный периодом прошлого года.

    По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», объемы погрузки каменного угля выросли на 9,6% до 294,2 млн тонн.
    Погрузка второго по объемам груза на сети РЖД – нефти и нефтепродуктов – была всего на 0,1% больше, чем за январь-октябрь прошлого года, и составила 194,4 млн тонн.

    Также увеличились объемы погрузки черных металлов – на 2% до 59,7 млн тонн, химических и минеральных удобрений – на 7,9% до 47,3 млн тонн, лесных грузов – на 4,1% до 36,7 млн тонн, соды и химикатов – на 2,6% до 21,5 млн тонн, лома черных металлов – на 3,9% до 13,1 млн тонн. Погрузка зерна выросла на 14,5% и составила 17,1 млн тонн. Отметим, что в октябре объемы погрузки зерновых грузов составили 2,5 млн тонн – это на 13,6% больше предыдущего месяца и на 31,6% выше уровня показателя октября прошлого года. Промышленного сырья и формовочных материалов было погружено на 5,2% больше, чем за 10 месяцев 2016 году – их объем составил 30,6 млн тонн.

    По другим видам грузов объемы погрузки снизились. Строительных грузов было погружено на 7,8% меньше, чем годом ранее, – 113,5 млн тонн. Погрузка кокса снизилась на 4,3% до 9,3 млн тонн, железной и марганцевой руды – на 0,2% до 91,3 млн тонн, цемента – на 0,2% до 23,6 млн тонн. Цветной руды и серного сырья было погружено на 5,1% меньше (до 17 млн тонн), чем в январе-октябре прошлого года.

    Грузооборот за 10 месяцев 2017 года составил 2061,1 млрд тарифных т/км (+6,5%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 2627,8 млрд т/км (+6,2%).

    В октябре грузооборот сети РЖД вырос на 5,9% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составил 214,8 млрд тарифных т/км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за отчетный месяц увеличился на 5,3% – до 273,8 млрд т/км.

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