Грузооборот российского транспорта

В январе-сентябре этого года перевозки грузов российским транспортом составили 5 млрд 670,8 млн тонн.

Это больше, чем было перевезено за тот же период прошлого года, на 2,6%.

Наибольший объем, по данным Госкомстата РФ, приходится на автотранспорт – 3 млрд 788,1 млн тонн (+1,8%).

Перевозки железнодорожным транспортом по сравнению с уровнем 9 месяцев 2016 года выросли на 2,8% до 941,1 млн тонн, перевозки морским транспортом – на 16% до 18,8 млн тонн.

В то же время, объем перевозок внутренним водным транспортом снизился – на 7,2%, до 86,7 млн тонн.

Перевозки воздушным транспортом выросли на 8,3% и составили 0,8 млн тонн.

Транспортировка трубопроводным транспортом составила 835,1 млн тонн, что выше аналогичного показателя прошлого года на 6,8%.