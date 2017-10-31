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    • K Line снова с прибылью

    31.10.2017

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    • K Line опубликовала финансовые показатели за первое полугодие финансового года 2017-2018 (апрель-сентябрь 2017 года).

    Выручка увеличилась на 147,9% до 578,9 млрд иен (5,1 млрд долларов). Операционная прибыль составила 6,3 млрд иен (55 млн долларов) против операционного убытка 26,4 млрд иен за аналогичный период прошлого года, чистая прибыль – 14,3 иен (126,1 млн долларов) против чистого убытка 49,6 млрд иен годом ранее.

    Наиболее существенно увеличилась выручка в сегменте контейнерных перевозок – на 23,3% до 304,4 млрд иен (2,7 млрд долларов). Как отмечают в компании, на трейде Азия – Европа объем перевозок вырос примерно на 14%, на внутриазиатских сервисах – примерно на 13%, на перевозках Азия – Северная Америка – на 2%. На направлении Север – Юг перевозки сократились на 2%.

    Выручка в сегменте балкерных перевозок выросла на 15,3% до 250,9 млрд иен (2,2 млрд долларов). В оффшорном и heavylift-сегменте выручка упала на 34,7% и составила 6,2 млрд иен (54,5 млн долларов).

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