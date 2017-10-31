COSCO заказывает танкера

Cosco Shipping Energy Transportation (CSET), танкерный оператор в составе China Cosco Shipping, принял решение заказать 14 новых танкеров.

По данным Splash 24/7, четыре VLCC дедвейтом 320 тыс. тонн и три танкера дедвейтом 160 тыс. тонн планируется построить на верфи Dalian Shipbuilding Industry.

Заказ на пять танкеров дедвейтом 110 тыс. тонн и два судна дедвейтом 65 тыс. тонн получит CSSC Offshore & Marine Engineering (бывший Guangzhou Shipyard International).

Официальный контракты должны быть подписаны в ближайшее время.

Кроме того, по информации Splash 24/7, руководство CSET одобрило решение выкупить у MOL долю 50% в четырех СПГ-танкерах, которые будут обеспечивать транспортировку сжиженного газа в рамках проекта «Ямал СПГ».

CSET намерена привлечь средства за счет проведения допэмиссии, новые акции будут предложены ограниченному кругу инвесторов, включая материнскую China Cosco Shipping Corporation. Вся выручка, которая, как ожидается, составит порядка 4,5 млрд юаней, будет направлена на инвестиции в новые суда.

На данный момент флот CSET состоит из 117 танкеров, плюс 11 судов строятся на верфях Dalian Shipbuilding Industry и CSSC Offshore & Marine Engineering.