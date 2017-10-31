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    • РЖД увеличили прибыль по РСБУ

    31.10.2017

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    • ОАО «РЖД» опубликовало финансовые показатели за 9 месяцев 2017 года по российским стандартам бухгалтерского учета.

    Выручка компании выросла на 7,2% до 1254 млрд рублей, валовая прибыль – на 17,9% до 231,5 млрд рублей, прибыль от продаж – на 30,6% до 133,6 млрд рублей, прибыль до налогообложения – на 41,6% до 85,1 млрд долларов.

    Себестоимость продаж увеличилась на 5% до 1022 млрд рублей, коммерческие расходы – на 26,7% до 57 млн рублей, управленческие расходы – на 4% до 97,9 млрд рублей.

    Чистая прибыль по итогам 9 месяцев составила 54,8 млрд рублей – в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

     

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