РЖД увеличили прибыль по РСБУ

ОАО «РЖД» опубликовало финансовые показатели за 9 месяцев 2017 года по российским стандартам бухгалтерского учета.

Выручка компании выросла на 7,2% до 1254 млрд рублей, валовая прибыль – на 17,9% до 231,5 млрд рублей, прибыль от продаж – на 30,6% до 133,6 млрд рублей, прибыль до налогообложения – на 41,6% до 85,1 млрд долларов.

Себестоимость продаж увеличилась на 5% до 1022 млрд рублей, коммерческие расходы – на 26,7% до 57 млн рублей, управленческие расходы – на 4% до 97,9 млрд рублей.

Чистая прибыль по итогам 9 месяцев составила 54,8 млрд рублей – в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.