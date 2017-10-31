Порты Тамань и Кавказ расширят

На сайте правительства РФ опубликованы распоряжения от 27 октября 2017 года №2372-р «О расширении морского порта Кавказ (Краснодарский край)» и от 27 октября 2017 года №2374-р «О расширении морского порта Тамань (Краснодарский край)».

Оба документа разработаны Минтрансом. Согласно справке, решение о расширении порта Кавказ принято в целях обеспечения приема дополнительного количества морских судов и расширения операционной акватории возле причалов. Это обусловлено строительством в Крыму трассы «Таврида», для выполнения строительных работ на которой потребуется обеспечить доставку из порта дополнительных объемов инертных материалов.

Решение о расширении порта Тамань принято в целях реализации новых инвестиционных проектов и развития существующей инфраструктуры порта. В порту планируется строительство терминалов по приему и хранению навалочных грузов мощностью до 35 млн тонн в год, перевалке зерновых грузов мощностью до 14,5 млн тонн в год, перевалочной базы сжиженных углеводородных газов мощностью до 3,5 млн тонн в год. Проекты будут реализовываться за счет инвесторов, бюджетное финансирование не предусматривается.

С полными текстами распоряжений можно ознакомиться в файлах ниже.

Распоряжение по порту Кавказ

Распоряжение по порту Тамань