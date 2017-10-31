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    • Порты Тамань и Кавказ расширят

    31.10.2017

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    • На сайте правительства РФ опубликованы распоряжения от 27 октября 2017 года №2372-р «О расширении морского порта Кавказ (Краснодарский край)» и от 27 октября 2017 года №2374-р «О расширении морского порта Тамань (Краснодарский край)».

    Оба документа разработаны Минтрансом. Согласно справке, решение о расширении порта Кавказ принято в целях обеспечения приема дополнительного количества морских судов и расширения операционной акватории возле причалов. Это обусловлено строительством в Крыму трассы «Таврида», для выполнения строительных работ на которой потребуется обеспечить доставку из порта дополнительных объемов инертных материалов.

    Решение о расширении порта Тамань принято в целях реализации новых инвестиционных проектов и развития существующей инфраструктуры порта. В порту планируется строительство терминалов по приему и хранению навалочных грузов мощностью до 35 млн тонн в год, перевалке зерновых грузов мощностью до 14,5 млн тонн в год, перевалочной базы сжиженных углеводородных газов мощностью до 3,5 млн тонн в год. Проекты будут реализовываться за счет инвесторов, бюджетное финансирование не предусматривается.

    С полными текстами распоряжений можно ознакомиться в файлах ниже.

    Распоряжение по порту Кавказ

    Распоряжение по порту Тамань

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