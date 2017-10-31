Не платите команде налом

Выплата заработной платы членам экипажа наличными увеличивает риск пиратских нападений и грабежа. К таким выводам пришли в компании-операторе платежной системы ShipMoney.

По оценке компании, доставка наличности на борт судна обходится судовладельцу в 3-5% общей суммы. Сократив объем «живых» денег на борту, судовладельцы и шипменеджеры могут снизить годовые расходы на 50%.

По данным ShipMoney, сейчас на 69 тыс. судов мирового торгового флота в любой момент времени находится почти 6,38 млрд долларов наличных денег.

Продолжая платить экипажам налом, вместо того чтобы перейти на более прогрессивные методы оплаты, доступные в цифровую эпоху, судовладельцы не только подвергают их риску стать жертвами пиратов или грабителей, но и вынуждают терять часть заработанного при переводе денег домой или при обмене на другую валюту.