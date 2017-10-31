Информационно-аналитическое агентство

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    • Не платите команде налом

    31.10.2017

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    • Выплата заработной платы членам экипажа наличными увеличивает риск пиратских нападений и грабежа. К таким выводам пришли в компании-операторе платежной системы ShipMoney.

    По оценке компании, доставка наличности на борт судна обходится судовладельцу в 3-5% общей суммы. Сократив объем «живых» денег на борту, судовладельцы и шипменеджеры могут снизить годовые расходы на 50%.

    По данным ShipMoney, сейчас на 69 тыс. судов мирового торгового флота в любой момент времени находится почти 6,38 млрд долларов наличных денег.

    Продолжая платить экипажам налом, вместо того чтобы перейти на более прогрессивные методы оплаты, доступные в цифровую эпоху, судовладельцы не только подвергают их риску стать жертвами пиратов или грабителей, но и вынуждают терять часть заработанного при переводе денег домой или при обмене на другую валюту.

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