Ветер и волнение на море

По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления:
- В Балтийском море в Финском заливе ветер северо-восточный, северный 12-16 м/сек, море 2-3 балла, в юго-восточной части ветер север-западный, западный 13-18 м/сек, море 4-6 баллов,
- В Азовском море ветер юго-западный, западный 15-20 м/сек, местами до 23 м/сек, море 4 балла,
- В Керченском проливе ветер западный 12-17 м/сек, в порывах 20 м/сек, море 3-4 балла,
- В Черном море в районе Анапа-Джубга ветер юго-западный 13-18 м/сек, в порывах 20-23 м/сек, море 4-6 баллов, в районе портов Севастополь, Ялта, Евпатория ветер западный 15-20 м/сек, море 4-5 баллов,
- В Каспийском море в северной части ветер северо-западный 15 м/сек, море 4 балла, в средней части ветер северо-западный 16 м/сек, море 5 баллов,
- В Охотском море в центральной и южной части ветер северо-западный 22 м/сек, в порывах 27 м/сек, море 7-8 баллов,
- В Беринговом море по восточному побережью Камчатки ожидается опасное волнение высотой 8-9 м.