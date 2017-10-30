Информационно-аналитическое агентство

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    • Тендер НМТП

    30.10.2017

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    • Группа НМТП разместила открытый запрос предложений по выбору подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ по проекту «Реконструкция и модернизация пристани № 4 для перевалки наливных грузов. Реконструкция причалов № 25 и № 25А на пристани №4» (II-й пусковой комплекс)».

    Срок оказания услуг – не более 151 календарного дня со дня подписания договора. Начальная (максимальная) цена договора – 207,8 млн рублей (207 784 880 рублей).

    Согласно техническому заданию, подрядчику необходимо будет выполнить поставку технологического оборудования и материалов, монтаж технологического оборудования и технологических трубопроводов согласно рабочей документации.
    В объеме выполняемых работ предусмотрено выделить в первый этап строительство трубопровода дизельного топлива на участке от пристани №5 до пристани №4 и далее по пристани №4 до стендерных площадок. Завершение работ по первому этапу – в течение 3 месяцев с даты заключения договора.

    Заявки от участников принимаются до 14 ноября этого года, дата подведения итогов назначена на 20 декабря 2017 года.

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