Информационно-аналитическое агентство

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    • Смена гендиректора в ММП

    30.10.2017

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    • Новым генеральным директором ОАО «Мурманское морское пароходство» назначен Александр Брынцев. Решение об этом было принято на очередном заседании Совета директоров ММП, сообщили SeaNews в пароходстве.

    До этого назначения А.Брынцев занимал должность заместителя генерального директора ПАО «Совфрахт», в 2010-2016 годах возглавлял ОАО «Северное морское пароходство», которое является дочерней компанией ММП, с 1981 до 2010 года работал старшим механиком на судах, а затем в должности главного инженера ММП.

    Новый генеральный директор ОАО «Мурманское морское пароходство» приступил к своим обязанностям с 28 октября.

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