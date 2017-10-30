Смена гендиректора в ММП

Новым генеральным директором ОАО «Мурманское морское пароходство» назначен Александр Брынцев. Решение об этом было принято на очередном заседании Совета директоров ММП, сообщили SeaNews в пароходстве.

До этого назначения А.Брынцев занимал должность заместителя генерального директора ПАО «Совфрахт», в 2010-2016 годах возглавлял ОАО «Северное морское пароходство», которое является дочерней компанией ММП, с 1981 до 2010 года работал старшим механиком на судах, а затем в должности главного инженера ММП.

Новый генеральный директор ОАО «Мурманское морское пароходство» приступил к своим обязанностям с 28 октября.