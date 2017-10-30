Новая техника на ВСК

В рамках реализации программы экологической безопасности ООО «Восточная Стивидорная Компания» пополнила парк специализированной техники, предотвращающей распространение угольной пыли и минимизирующей воздействие производственной деятельности на окружающую среду.

Для снижения концентрации угольной пыли в атмосферном воздухе при хранении угля и производстве погрузо-разгрузочных работ были приобретены две передвижные установки пылеподавления дальностью действия до 70 м. Они имеют два режима работы: режим распыления водяного тумана (при температурах воздуха выше -4ºС) и режим распыления снега (при температуре воздуха от -4º до -30ºС). В ближайшее время эта техника будет поставлена на терминал ВСК и запущена в работу.

В декабре 2017 года планируется завершение монтажных работ по установке ветро-пылезащитного экрана высотой 16 м по всему периметру угольного склада. Это позволит существенно снизить риск загрязнения атмосферного воздуха угольной пылью на границе санитарно-защитной зоны, а также на территории самого предприятия и водного объекта.

Также с целью снижения негативного воздействия на акваторию бухты Врангель в рамках проекта «Реконструкция причала № 5 под перегрузку угля со строительством очистных сооружений» ВСК завершает строительство второй очереди очистных сооружений ливневых сточных вод. Новое оборудование обеспечит очистку воды, поступающую с причалов №5, 6 и прилегающей к ним территории, до параметров, предъявляемым к рыбохозяйственным водоемам. Срок сдачи объекта также запланирован на декабрь 2017 года.

В настоящий момент на терминале вводится в эксплуатацию новое поливомоечное оборудование. Использование многофункционального прицепа с системой полива, предназначенного для орошения и очистки производственных проездов непосредственно в зоне выгрузки угля и на складах хранения, позволит своевременно предотвращать распространение пыли при перевалке угля.

Как отмечают в ВСК, на угольной площадке регулярно осуществляется поверхностное орошение угольных штабелей водой с помощью дождевальной установки, ведется уборка причалов, железнодорожных и подкрановых путей от угля и угольной пыли. Чтобы исключить рассыпание угольных грузов в акваторию бухты Врангель, при ведении погрузочных работ используются защитные полога между бортом судна и причалом.