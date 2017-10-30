Информационно-аналитическое агентство

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    • Нагон воды в Ростове и Азове

    30.10.2017

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    • По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления:

    • В Балтийском море в Финском заливе начиная в 6-9 часов ожидается усиление северо-восточного, северного ветра 12-16 м/сек, высота волн 1,2-1,7 м. По юго-востоку Балтики с 3-6 часов ожидается ветер северо-западный до 25-27 м/сек, высота волн 3-6 м,
    • В Баренцевом море ветер северный, северо-восточный 15-18 м/сек, на юге медленное обледенение судов сохранится до 10-13 часов 30 октября,
    • В Азовском море ветер юго-западный 12-17 м/сек, усилением до 15-17 м/сек, порывы 23-25 м/сек, в открытом море до 28 м/сек, высота волн 1,3-2 м, видимость в сильном дожде 1-2 км. По Ростовской области ночью и утром 30 октября пройдут местами сильные дожди; порывы ветра сохранятся до 18 м/сек. Днем ожидается дальнейшее усиление юго-западного ветра, скорость при порывах 23-28 м/сек. 29-31 октября на устьевом участке реки Дон ожидается ветровой нагон воды. Максимальных значений уровни воды достигнут 30 октября и, ориентировочно, превысят неблагоприятные отметки у Азова на 30-50 см, у Ростова-на-Дону на 10-30 см. В Таганрогском заливе у города Таганрог в период 30-31 октября уровень моря будут находиться в пределах неблагоприятной отметки и выше,
    • В Керченском проливе ветер юго-западный 15-19 м/сек,
    • В Черном море в прибрежных водах Крыма от портпункта Черноморское до Феодосии ветер юго-западный, северо-западный 20-25 м/сек, высота волны 3,5-4,5 м; в районе Анапа-Джубга ожидается усиление юго-западного ветра 20-25 м/сек, волнение моря 3-5 м; в Новороссийске ожидается усиление юго-западного ветра 20-25 м/сек, высота волны 3-4 м,
    • В Охотском море со второй половины дня 30 октября у охотоморского побережья острова Итуруп и северо-западного побережья острова Шикотан ожидается опасное волнение 4-6 метров, подъем уровня моря, близкий к опасным значениям, возможно повреждение береговых сооружений. Явление сохранится до утра 31 октября,
    • В Тихом океане и Беринговом море 31 октября в первой половине ночи у восточного побережья Камчатки ожидается опасное волнение высотой 8-10 м, c увеличением утром до 10-12 м. Явление сохранится до первой половины дня 1 ноября.

     

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