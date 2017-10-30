Модель данных и сценарии взаимодействия в «Едином окне»

Sea News продолжает серию публикаций, посвященных внедрению механизма «единого окна» в морских пунктах пропуска через государственную границу.

Владимир Коростелев

Директор проекта Single Window «Группы Морской Экспресс»

Представитель ассоциаций морских агентов Калининграда, Санкт-Петербурга и Юга России в Москве

МОДЕЛЬ ДАННЫХ И СЦЕНАРИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В МЕХАНИЗМЕ «ЕДИНОГО ОКНА»

В предыдущей статье «Форматы электронных документов на основе международных стандартов ВТамО и ООН» (см. публикацию в SeaNews от 23 октября 2017 года) были рассмотрены стандартные сообщения ООН электронного обмена данными в синтаксисе ЭДИФАКТ ООН (и частично – XML), рекомендованные международными организациями SMDG, ВТамО, IPCSA и ИМО к применению в информационных системах морского транспорта, включая механизм «единого окна» морских пунктов пропуска. Настоящая статья посвящена практическим вопросам разработки модели данных и сценариев обмен электронными сообщениями между перевозчиками и государственными контрольными органами в морских пунктах пропуска с использованием механизма «единого окна».

В процессе внедрения электронного обмена данными в морских пунктах пропуска в рамках функционирования механизма «единого окна» необходимо последовательно решить следующие задачи:

разработать модель данных «единого окна» морского пункта пропуска (таблицу), включающую перечень элементов данных (сведений), которыми обмениваются судовладелец (перевозчик) и уполномоченный орган (оператор) «единого окна» МПП; разработать сценарии обмена прикладными сообщениями электронного обмена данными между судовладельцем (перевозчиком) и уполномоченным органом в механизме «единого окна» МПП; разработать форматы прикладных сообщений электронного обмена данными, которыми обмениваются судовладелец (перевозчик) и уполномоченный орган (оператор) «единого окна» в синтаксисах ЭДИФАКТ ООН (руководство по внедрению сообщения MIG) и XML (XML-схема – файл XSD); решить организационные вопросы утверждения, публикации и сопровождения нормативно-справочной информации (форматов прикладных сообщений и используемых списков кодов).

Рассмотрим эти задачи.

1. Разработка модели данных «единого окна» МПП

Модель данных «единого окна» МПП (далее – модель данных) представляет собой детальное описание множества стандартных элементов данных с указанием их наименований, идентификаторов, форматов представления значений, необходимых и достаточных для передачи информации в объеме требований Конвенции ФАЛ ИМО всем государственным контрольным органам в морском пункте пропуска при прибытии и убытии судна и передачи ответных сообщений из механизма «единого окна».

Модель данных составляется в форме электронной таблицы, представляющей перечень неповторяющихся элементов данных для однократного представления информации в «единое окно» МПП судовладельцем (перевозчиком) на основании гармонизации (сокращения, исключения избыточности) и согласования с ГКО.

Модель данных «единого окна» может быть разработана либо полностью самостоятельно «с нуля», либо на основании готовой модели данных Всемирной таможенной организации (далее – ВтамО), в которой оставлены только используемые необходимые элементы

Фрагмент модели данных ВТамО представлен на рисунке 1:

Рисунок 1. Пример модели данных ВТамО (фрагмент)

Гармонизация и согласование данных, используемых различными участниками в их традиционных административных процедурах и документах, предшествующих внедрению механизма «единого окна», может стать одной из важнейших задач, подлежащих решению в процессе внедрения электронного обмена данными. Вопросы гармонизации и согласования данных отражены в Рекомендациях №№33, 34 ЕЭК ООН и в «Руководстве UNNExT по гармонизации и моделированию данных для среды «единого окна» далее – Руководство). В соответствии с положениями Руководства задачи гармонизации данных для механизма «единого окна» направлены на достижение следующих конечных результатов:

Разработка исходного перечня документов и сообщений, охватываемых проектом по гармонизации данных.

Составление перечней данных, охватывающих все сведения исходного списка документов и сообщений.

Формирование модели данных, которая: (1) консолидирует требования к каждому отдельному элементу данных, (2) содержит стандартное семантическое определение и формат представления для каждого элемента, включенного в национальную модель данных.

Составление руководств для стандартных электронных сообщений, содержащих элементы данных национальной модели, в двух синтаксисах: ЭДИФАКТ ООН (Message Implementation Guidelines, MIG – англ.) и XML (XML-схема).

При составлении перечней данных, охватывающих подлежащие гармонизации сведения исходного списка документов и сообщений (1), а также при формировании национальной модели данных (2) необходимо идентифицировать элементы данных, включая их обозначения и описание формата в соответствии с требованиями международных стандартов. В этих целях «Руководство UNNExT по гармонизации и моделированию данных для среды «единого окна» (раздел 4) рекомендует использовать Справочник ООН внешнеторговых элементов данных UN TDED и Модель данных Всемирной таможенной организации WCO DM.

В соответствии с Рекомендацией №33 ЕЭК ООН в «едином окне» должно выполняться правило: «если информация имеет электронный формат, то отдельные элементы данных должны предоставляться только один раз». В этих целях при разработке «единого окна» обязательно осуществляется не только сокращение количества документов (электронных сообщений), но и упрощение и стандартизация элементов данных.

Однако одни и те же стандартные элементы данных будут неизбежно повторяться в электронных сообщениях, соответствующих стандартным формам документов 1-7 ФАЛ ИМО. Поэтому в соответствии с международной рекомендацией №34 ЕЭК ООН «Упрощение и стандартизация данных для международной торговли» (далее — Рекомендация №34) при построении «единого окна» необходимы упрощение и гармонизация данных. Цель этой работы заключается в устранении избыточности и дублирования при представлении данных государственным ведомствам.

С учетом выше изложенного модель данных «единого окна» МПП должна включать в себя следующие описания элементов данных:

порядковый номер;

наименование элемента данных в модели данных ВТамО;

наименование элемента данных в терминах исходного документа;

идентификатор в СЭВД ООН;

наименование в СЭВД ООН;

формат в СЭВД ООН;

статус (обязательность) представления в «едином окне» МПП: обязательный (M) или условный (C);

местоположение элемента данных в стандартном сообщении ЭДИФАКТ ООН (номер сегментной группы, сегмент);

список используемых кодов (для кодируемого элемента данных).

Примерный формат модели данных «единого окна» МПП представлен в таблице 1 (фрагмент):

Таблица 1. Пример формата модели данных «единого окна» МПП (вариант)

Фактическая структура и расположение полей таблицы модели данных может быть отличным от примера, представленного выше.

Пример модели данных объединенной таможенно-пограничной службы US CBP (фрагмент), разработанной в соответствии с исходными данными ВТамО, представлен на рисунке 2. В таблице (столбцы G-M) значками X отмечены формы документов, в которых элемент данных присутствует:

Рисунок 2. Пример прикладной модели данных US CBP (фрагмент)

2. Разработка сценариев обмена прикладными сообщениями в «едином окне» МПП

В сценариях обмена прикладными сообщениями электронного обмена данными между судовладельцем (перевозчиком) и уполномоченным органом должна быть реализована возможность однократной подачи информации в «единое окно» МПП о планируемом прибытии (убытии) судна в соответствии с международной рекомендацией №33 ЕЭК ООН «только один раз, одному агентству, и в стандартном формате».

Поэтому в описании обмена прикладными сообщениями в «едином окне» МПП должны присутствовать два участника:

судовладелец (перевозчик), заблаговременно представляющий информацию о планируемом прибытии (убытии) судна;

уполномоченный орган механизма «единого окна», принимающий информацию в интересах всех ГКО и формирующий ответные сообщения о результатах форматно-логического контроля и регистрации входящей информации.

В соответствии с положениями модели данных ВТамО для однократного представления информации судовладельцем (перевозчиком) всем ГКО через механизм «единого окна» применяется стандартное сообщение ЭДИФАКТ ООН GOVCBR, а для передачи ответного сообщения со стороны уполномоченного органа — стандартное сообщение ЭДИФАКТ ООН CUSRES.

В библиотеке стандартных сообщений ЭДИФАКТ ООН присутствует специальное сообщение, предназначенное для доведения до отправителя ответа об обнаружении ошибки во входящей информации – APERAK.

Таким образом, в описании сценариев обмена прикладными сообщениями в «едином окне» МПП предлагается использовать стандартные сообщения ЭДИФАКТ ООН трех типов:

GOVCBR (Government Cross Border Regulatory message) – сообщение для информирования государственных контрольных органов о пересечении границы;

– сообщение для информирования государственных контрольных органов о пересечении границы; APERAK (Application Error and Acknowledgement Message) – ответное сообщение для уведомления об ошибке;

– ответное сообщение для уведомления об ошибке; CUSRES (Customs Response Message) – ответное сообщение уполномоченного органа.

Представленная в «единое окно» перевозчиком информация через единую точку входа в формате GOVCBR принимается уполномоченным органом (событие 1 на рисунке 3) и проходит автоматический форматно-логический контроль. При этом информационная система «единого окна» проверяет формат входящего сообщения (соответствие структуры входящего сообщения формату стандартного сообщения ЭДИФАКТ ООН либо XML-схеме) и отсутствие синтаксических ошибок (незаполненные обязательные элементы данных, недопустимые значения используемых кодов и т.д.).

Если в результате форматно-логического контроля во входящей информации обнаружены ошибки, то данные GOVCBR механизмом «единого окна» не принимаются и отправителю автоматически отправляется ответное сообщение APERAK об обнаруженных ошибках (событие 2 на рисунке 3) с указанием элементов данных, содержащих пропущенные либо недопустимые значения:

Рисунок 3. Сценарий обмена сообщениями для «единого окна» МПП при обнаружении ошибок во входящей информации

Получение сообщения APERAK из «единого окна» означает, что входящая информация GOVCBR «единым окном» не принята, ошибки должны быть исправлены и данные в «единое окно» следует отправить повторно (событие 3 на рисунке 4).

Если во входящем сообщении GOVCBR ошибки не обнаружены, то полученные данные регистрируются уполномоченным органом, заносятся в базу данных «единого окна», а отправителю передается ответное сообщение CUSRES (событие 4 на рисунке 4). Сообщение CUSRES содержит регистрационный номер (при уведомительном режиме работы механизма «единого окна») или регистрационный номер вместе с «интегрированным ответом» — разрешением ГКО на технологические операции (при разрешительном режиме работы механизма «единого окна»).

В механизме «единого окна» уполномоченный орган должен не только выполнять функции «единой точки входа» (осуществлять прием от перевозчика данных, предназначенных для доведения до всех ГКО), но и передавать участникам транспортного рынка и ВЭД полученные от всех ГКО результаты обработки информации в формате единого консолидированного решения («интегрированный ответ»).

Рисунок 4. Сценарий обмена сообщениями для «единого окна» МПП при отсутствии ошибок во входящей информации

Таким образом, для реализации сценариев обмена прикладными сообщениями в «едином окне» МПП на основе модели данных Всемирной таможенной организации и справочника элементов внешнеторговых данных СЭВД ООН необходимо разработать прикладные форматы стандартных сообщений в синтаксисе ЭДИФАКТ ООН: GOVCBR, APERAK и CUSRES и соответствующих им XML-схем.

Продолжение – в следующей публикации