Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 43, 2017

На 43 неделе выросли спотовые ставки на контейнерные перевозки почти на всех исследуемых трейдах. Снижение наблюдалось только на средиземноморском направлении.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр повысились на 9,3%, тогда как ставки на порты Средиземноморья сократились на 0,9%.

Ставки на порты западного побережья США выросли на 10,7%, на порты восточного побережья – на 18,2%.

Ставки из Китая на Персидский поднялись на прошлой неделе на 1,1%, на Австралию и Новую Зеландию – на 4,6% к уровню 42 недели.

Также на 43 неделе подскочили ставки из Китая на Южную Америку – их рост составил 15,1%.

На внутриазиатском трейде ставки как на восточные, так и на западные порты Японии поднялись на 0,5%. Ставки на Сингапур выросли на 4,5%, на Южную Корею – на 3,5%.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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