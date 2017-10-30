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    • Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 43, 2017

    30.10.2017

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    • На 43 неделе выросли спотовые ставки на контейнерные перевозки почти на всех исследуемых трейдах. Снижение наблюдалось только на средиземноморском направлении.

    Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр повысились на 9,3%, тогда как ставки на порты Средиземноморья сократились на 0,9%.

    Ставки на порты западного побережья США выросли на 10,7%, на порты восточного побережья – на 18,2%.

    Ставки из Китая на Персидский поднялись на прошлой неделе на 1,1%, на Австралию и Новую Зеландию – на 4,6% к уровню 42 недели.
    Также на 43 неделе подскочили ставки из Китая на Южную Америку – их рост составил 15,1%.

    На внутриазиатском трейде ставки как на восточные, так и на западные порты Японии поднялись на 0,5%. Ставки на Сингапур выросли на 4,5%, на Южную Корею – на 3,5%.

    Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.

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