Трещина в причале во Владивостоке

По данным ГМСКЦ, 26 октября в 6-05 в бухте Золотой Рог (порт Владивосток) у причалов №№ 12, 13 обнаружены пятна радужной пленки нефтепродуктов, источник загрязнения – причал нефтебазы. В 7-50 катер «МСС-04» (судовладелец Приморский филиал ФБУ «МСС Росморречфлота») с АСП и оборудованием на борту убыл к месту загрязнения, в 8-20 приступили к обработке пятна биосорбентом. В 9-20 загрязнение ликвидировано, израсходовано 100 кг сорбента. В 9-00 был произведен водолазный осмотр подводной части причала нефтебазы. Выявлена трещина в бетонной составляющей причала, через которую продукты загрязнения попадают в воду. В трещины поставлены заглушки, бетонирование трещин запланировано на 27 октября.

В 15-38 26 октября при отходе буксира «Капитан Задорожный» (судовладелец Севастопольский филиал ФГУП «Росморпорт», порт регистрации Темрюк) от причала №218 бухты Камышовая произошел навал на причал. Причина – самопроизвольное включение двух главный двигатель на полный передний ход из-за падения давления в системе дистанционного управления главных двигателей. Пострадавших, загрязнения акватории нет. В результате навала буксир получил пробоину в районе форштевня по левому борту выше ватерлинии размером 40 х 20 см, на плавпричале пробоина выше ватерлинии по центру боковой стенки размером 80 х 60 см.