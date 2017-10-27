Модуль запустил контейнерный поезд Екатеринбург – Новороссийск

ООО «Модуль» запустило регулярный контейнерный сервис Екатеринбург – Новороссийск. Первый ускоренный контейнерный поезд по маршруту ст. Шувакиш Свердловской жд – ст. Новороссийск был отправлен с терминала «Модуля» в Екатеринбурге 20 октября. В составе поезда было 99 двадцатифутовых контейнеров с экспортным грузом медных катодов, контейнеры и платформы находятся в собственности «Модуля».

Расчетное время в пути – четверо суток, в четыре раза быстрее, чем при отправке одиночными контейнерами и в крытых вагонах. Груз, подчеркнули в «Модуле», двигается по нитке графика, без остановок на сортировочных станциях, что обеспечивает дополнительную сохранность грузов в процессе перевозки.

Как рассказали SeaNews в компании, на ноябрь запланировано три рейса нового поезда, а в январе 2018 года «Модуль» рассчитывает выйти на частоту один раз в неделю.

Основной грузопоток из Екатеринбурга в Новороссийск будут идти сталь, медные катоды и медная катанка, свинец и фанера, из Новороссийска – импортные товары народного потребления из Юго-Восточной Азии.

«Данный сервис очень востребован у экспортеров Урала, исторически работающих через порт Новороссийск, но при этом сталкивающихся с проблемами, связанными с перегруженностью станции Новороссийск и погодными условиями в порту», – отметили в компании.