FESCO планирует контейнерный поезд в Чжэнчжоу

Группа FESCO планирует запустить новый регулярный железнодорожный сервис в Чжэнчжоу (Китай) для обеспечения поставок российских продуктов в китайскую провинцию Хэнань.

Об этом компания сообщила по итогам бизнес-миссии в Хэнань, которая прошла при поддержке Торгпредства РФ в Китае и Российского экспортного центра.

Как сообщает FESCO, в рамках мероприятия прошла серия встреч российских компаний-экспортеров с представителями китайских деловых кругов и государственных структур.

Российская сторона представила китайским партнерам отечественную продукцию несырьевого экспорта, включая продовольственные товары, алкоголь и минеральную воду.

По итогам презентаций были достигнуты предварительные договоренности с китайской Zhengzhou International Hub (ZIH), которая в числе прочего специализируется на трейдинге продуктов питания, продукции агропромышленного комплекса, вино-водочных изделий, о проработке возможностей экспорта российских товаров в провинцию Хэнань через сбытовую сеть ZIH.

Власти региона, представители Торгового представительства и Торгово-промышленной палаты России в Китае, а также РЭЦ выразили готовность оказать поддержку подобным проектам.