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    • СПГ-блок в контейнере

    26.10.2017

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    • «Научно-производственная компания НТЛ» разработала по заказу «Газпром газомоторное топливо» мобильный комплекс производства и реализации сжиженного природного газа (криоблок). Как сообщили SeaNews в «Газпром газомоторное топливо», первый образец планируется установить на территории «Московского газоперерабатывающего завода», в перспективе криоблоки будут установлены в Набережных Челнах, Багратионовске, Кемерово, Краснодаре.

    Мобильный комплекс СПГ представляет собой 45-футовый контейнер, который объединяет в едином блоке установку сжижения газа и модуль для заправки автомобилей. Он имеет собственную систему автоматизированного управления технологическим процессом и платежную систему отгрузки топлива, позволяющую вести коммерческий отпуск топлива в автомобили удаленно. Средняя производительность комплекса – 600 кг/час.

    Основная доля оборудования, примененного в составе криоблока, отечественного производства. Приемочные испытания первого образца планируется провести в ноябре-декабре этого года на АГНКС г. Невьянска ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

    Как отметил генеральный директор «Газпром газомоторное топливо» Михаил Лихачев, «Мобильный формат оборудования будет способствовать ускоренному развитию сети КриоАЗС, что позволит в короткие сроки сформировать коридоры для магистрального транспорта».

     

     

     

     

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