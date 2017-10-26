Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Продуктовый импорт

    26.10.2017

  • 130908-avelana-468x60_6_russian_html5

    • Импорт мясопродуктов на территорию РФ растет. По итогам 8 месяцев этого года ввоз мяса свежего и мороженого составил 411,4 тыс. тонн – это на 4,55 больше, чем годом ранее.

    Поставки изделий и консервов из мяса на российский рынок увеличились на 6,6%, однако объем их небольшой — 11,8 тыс. тонн.

    Свежего и мороженого мяса птицы было импортировано 154,2 тыс. тонн, что на 12,1% больше показателя января-августа прошлого года. Импорт рыбы за 8 месяцев текущего года также вырос на 16% — до 249,6 тыс. тонн.

    Вырос объем импорта молока. Так, поставки молока и сгущенных сливок по итогам отчетного периода увеличились по сравнению с уровнем января-августа прошлого года на 7,7%, составив 162,9 тыс. тонн.

    Сливочного масла было импортировано 77,3 тыс. тонн, на 21,9% больше, чем годом ранее. Импорт растительного масла по итогам января-августа вырос по отношению к показателю прошлого года еще значительнее – в 6,4 раз (до 14,1 тыс. тонн).

    Ввоз цитрусовых в Россию находится на стабильном уровне. За 8 месяцев этого года их объем вырос по сравнению с аналогичным показателем 2016 года на 6,5%, составив 803,2 тыс. тонн.

    Импорт сахара-сырца упал по итогам января-августа на 95,4% и составил 10,5 тыс. тонн. Объем импорта белого сахара снизился на 3,5% — до 173,2 тыс. тонн.

    Поставки кофе и чая на российский рынок в январе-августе 2017 года увеличились на 14,7% (до 120,9 тыс. тонн) и на 2,3% (до 109,9 тыс. тонн) соответственно.

    81

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2017МартРЖД ЛогистикаРоссияФевральФинансыЯнварь 22.05.2017 РЖД Логистика увеличила выручку
    АО «РЖД Логистика» опубликовало финансовые показатели за первый квартал 2017 года. По информации компании, выручка увеличилась на 26% […]
    0
    2017Бункерный бизнесБункеровкаГлобальноИюнь 26.06.2017 Обзор мирового рынка бункеровки. 26 неделя 2017
    На 26 неделе года стоимость бункерного топлива снизилась в большинстве исследуемых портов. Только в Роттердаме цены на мазут […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    Статистика таможниУгольЭкспорт 02.03.2017 Экспорт угля и кокса
    По итогам 2016 года российский экспорт каменного угля вырос на 8,8% по сравнению итоговым показателем 2015 года. Его […]
    0
    2017NEW WeeklyГрузооборот 22.03.2017 New Weekly №29 Грузооборот портов Северо-Запада РФ, 2 месяца 2017г.
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017АпрельГруппа ДелоИюньМайМартФевральФинансыЮгЯнварь 30.08.2017 Финансы ДелоПортс по МСФО
    ООО «ДелоПортс» опубликовало консолидированные финансовые результаты за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года, в соответствии с МСФО. […]
    0
    2017ГлобальноКонтейнерные перевозкиСентябрьФрахтовые ставки 11.09.2017 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 36, 2017
    На прошлой неделе наблюдалось снижение спотовых ставок на трейде Азия – Европа. На американском направлении глубина падения немного […]
    0
    2017ГлобальноЗаказСудовладелецСудостроение 24.05.2017 Кто больше всего заказывает судов
    По данным на первую декаду мая, с начала года было размещено заказов на строительство 119 новых судов. По […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    [:ru]Контейнерные перевозки[:en]Container Shipping[:]2017ИюльИюньМартПрибалтикаФевральЯнварь 01.09.2017 Контейнерооборот портов Прибалтики
    По итогам 7 месяцев 2017 года контейнерооборот портов Прибалтики составил почти 625,7 тыс. TEU. Это на 8% больше, […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017NEW WeeklyКонтейнерооборотСеверЯнварь 22.03.2017 New Weekly №28 Контейнерооборот портов Севера РФ, январь 2017г.
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2016NEW WeeklyАвгустАпрельДекабрьИюльИюньКонтейнерооборотМайМартНоябрьОктябрьСеверо-ЗападСентябрьФевральЯнварь 25.01.2017 New Weekly №21 Контейнерооборот портов Северо-Запада РФ, 12 месяцев 2016г.
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017Новострой 26.07.2017 Новостроев стали заказывать меньше
    Заказы на новострои по всему миру в первой половине этого года сократились, сообщает Maritime News со ссылкой на […]
    0
    2017АвгустДальний ВостокИюльИюнь 28.09.2017 Аналитический сервис ВЭД портов РФ — Дальний восток (июнь-август 2017г.)
    Сервис содержит данные ВЭД (таможенной статистики) портов Дальнего востока: Дальневосточный бассейн период данных июнь-август 2017г. ежемесячное пополнение данными […]
    0 Только для подписчиков SeaNews












    • Грузоперевозки Показать всё
    26.10.2017 Перевозки СЗП
    26.10.2017 Антверпен растет на контейнерах и нефти
    26.10.2017 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря
    26.10.2017 Новый склад для сельхозгрузов в Вентспилсе
    25.10.2017 New Weekly №58 Грузооборот портов Юга РФ, 9 месяцев 2017г.
    25.10.2017 Товарооборот в регионе деятельности Мурманской таможни
    Пресс-релизы Показать всё
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    14.03.2017 Рынок международной транспортной логистики СНГ: завтра то же, что вчера… или тяжелее?
    Вакансии Показать всё
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге
    19.10.2016 Менеджер по продажам в Оверсиз Фрэйт Эйдженси



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Заявка на приобретение подписки на оперативную аналитику

    +

  • Заявка на приобретение подписки на Online сервис ВЭД

    +

  • Запросите полноценные примеры аналитичиских матераилов и станьте нашим подписчиком

    +