Продуктовый импорт

Импорт мясопродуктов на территорию РФ растет. По итогам 8 месяцев этого года ввоз мяса свежего и мороженого составил 411,4 тыс. тонн – это на 4,55 больше, чем годом ранее.

Поставки изделий и консервов из мяса на российский рынок увеличились на 6,6%, однако объем их небольшой — 11,8 тыс. тонн.

Свежего и мороженого мяса птицы было импортировано 154,2 тыс. тонн, что на 12,1% больше показателя января-августа прошлого года. Импорт рыбы за 8 месяцев текущего года также вырос на 16% — до 249,6 тыс. тонн.

Вырос объем импорта молока. Так, поставки молока и сгущенных сливок по итогам отчетного периода увеличились по сравнению с уровнем января-августа прошлого года на 7,7%, составив 162,9 тыс. тонн.

Сливочного масла было импортировано 77,3 тыс. тонн, на 21,9% больше, чем годом ранее. Импорт растительного масла по итогам января-августа вырос по отношению к показателю прошлого года еще значительнее – в 6,4 раз (до 14,1 тыс. тонн).

Ввоз цитрусовых в Россию находится на стабильном уровне. За 8 месяцев этого года их объем вырос по сравнению с аналогичным показателем 2016 года на 6,5%, составив 803,2 тыс. тонн.

Импорт сахара-сырца упал по итогам января-августа на 95,4% и составил 10,5 тыс. тонн. Объем импорта белого сахара снизился на 3,5% — до 173,2 тыс. тонн.

Поставки кофе и чая на российский рынок в январе-августе 2017 года увеличились на 14,7% (до 120,9 тыс. тонн) и на 2,3% (до 109,9 тыс. тонн) соответственно.