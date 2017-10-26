Информационно-аналитическое агентство

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    • Платформа на мели в Калининграде

    26.10.2017

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    • По данным ГМСКЦ, 25 октября в 5-45 на теплоходе «Вафа-2», порт регистрации Энзели (Иран), флаг Иран, IMO 8869919, судовладелец Sea Pearl Line Shipping, следующего из порта Астрахань в порт Ноушехр (Иран), в районе 13 км Волго-Каспийского морского судоходного канала была обнаружена плохая управляемость судна. Вероятна потеря одного пера руля. Судно стало на якорь для выяснения причины происшествия и в ожидании распоряжений судовладельца. Пострадавших, загрязнения окружающей среды нет. Судовой ход свободен. В 20-15 того же дня теплоход «Вафа-2» снялся с якоря и последовал в Астрахань и в 22-40 встал на якорь на рейде №5 порта Астрахань для производства водолазного осмотра.

    В 17-40 25 октября теплоход «Рефрижератор-907», судовладелец ООО «Атлантик», порт регистрации Нижний Новгород, экипаж 10 человек, выполнявший рейс Ропручей – Нижний Новгород с грузом щебня 2001 тонны, следуя по реке Шексна, на 688,9 км Волго-Балтийского канала сел на мель из-за навигационной ошибки в условиях ухудшения видимости в снежном «заряде». Пострадавших, водотечности корпуса, разлива нефтепродуктов нет, судоходству не препятствует. Погода: ветер южный, юго-восточный 7-12 м/сек, небольшой снег, температура ночью и днем -4°/+1°С. Самостоятельно сняться с мели теплоход не может, требуется помощь. Судовладелец решает вопрос снятия судна с мели.

    26 октября в 00-05 морскую самоподьемную платформу «Jackup Ribble», IMO 2121212, флаг Гибралтар, судовладелец Baars Charter, Netherlands, из-за обрыва буксирного троса оторвало от буксира «Меркурий», IMO 8832631, флаг Россия, судовладелец Port Fleet LTD, Санкт-Петербург, в результате в 00-30 платформа села на мель в 2,3 кбт от берега (от входа в порт Балтийск). Людей на борту нет. Пострадавших, загрязнения акватории нет. Погода в районе аварийного судна: ветер западный 16 м/сек, волнение 2-3 м. Судовладелец принимает меры по съему платформы с мели.

    Фото: платформа «Jackup Ribble» в мае этого года в Дордрехте

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    • Комментарии: 1

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    Ирина Зинкина
    2017-10-26, 11:10

    точно температура -40?

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