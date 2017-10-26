Информационно-аналитическое агентство

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    • Перевозки СЗП

    26.10.2017

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    • Северо-Западное пароходство опубликовало операционные показатели за 9 месяцев 2017 года. Объем перевозок остался на прошлогоднем уровне. Всего судами пароходства было перевезено 4,2 млн тонн.

    В том числе объем перевозок зерновых составил 1,3 млн тонн (на уровне 2016 года), черных металлов – 0,83 млн тонн (+30%), химических и минеральных удобрений – 0,67 млн тонн (+20%), угля – 0,63 млн тонн (+57%), цветных металлов – 0,1 млн тонн (-60%), лесных грузов ¬– 0,13 млн тонн (-35%), прочих грузов – 0,54 млн тонн.

    Значительное увеличение объемов перевозки угля в СЗП объясняют переориентацией флота на транспортировку этого груза в связи с благоприятной рыночной конъюнктурой. Рост объемов черных металлов обусловлен возобновлением их перевозок из Морского порта Санкт-Петербург в порты Прибалтики и Польши. На увеличение объемов перевозки удобрений повлиял рост объемов производства этого продукта на рынках стран Балтийского и Северного морей.

    Падение объемов цветных металлов обусловлено переключением нескольких судов СЗП на более выгодные контракты, снижение по лесным грузам связано с сокращением переработки российского круглого леса в Финляндии.

    На долю экспортных перевозок приходится более 3,3 млн тонн, или 78,6% от общего объема перевозок, при этом объем экспорта вырос на 10%. Основную номенклатуру экспорта составили зерновые грузы, черные и цветные металлы, уголь, химические и минеральные удобрения.

    Объем импортных грузоперевозок пароходства снизился на 20% до 0,08 млн тонн, что вызвано общим сокращением импорта в Россию из стран Европы. Доля импорта в общем объеме перевозок за 9 месяцев составила 2%.

    Перевозки между иностранными портами составили 0,74 млн тонн или 18% от общего объема СЗП, показав рост 10%.

    Внутрироссийские перевозки за отчетный период практически не осуществлялись, отметили в пароходстве.

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