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    • Новый склад для сельхозгрузов в Вентспилсе

    26.10.2017

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    • АО «Ventspils Grain Terminal» завершил строительство нового универсального склада для накопления и перегрузки сельскохозяйственных грузов.

    Как сообщили SeaNews в компании, в рамках инвестиционного проекта построены и вводятся в эксплуатацию новый универсальный склад шатрового типа для напольного хранения более 30 тыс. тонн любых видов сельхозпродукции, бункерные весы для погрузки судов, узел загрузки вагонов, новые технологические линии для погрузки-выгрузки судов и сухопутного транспорта.

    Суммарная пропускная способность терминала в результате реализации проекта составляет 2 млн тонн продовольственных грузов в год.

    Новый объект, отмечают в компании, позволит существенно расширить номенклатуру и помимо традиционных зерновых грузопотоков привлечь различные гранулированные грузы, а также грузы масличных и зернобобовых культур.

    По информации Ventspils Grain Terminal, интерес к нему уже проявили экспортеры свекловичного жома, подсолнечника, топливных гранул, а также экспортеры, импортеры и переработчики различных шротов, сахара-сырца, производители комбикормов. Уже заключены первые договоры на перевалку гранулированных грузов.

    «В результате реализации данного проекта наш терминал из узкоспециализированного зернового превращается в универсальный терминал для перевалки абсолютно любых видов сельхозпродукции как в направлении «на море», так и «с моря», – отметил председатель правления компании Владислав Шафранский. – При этом объем единовременного хранения увеличится с 70 до 100 тыс. тонн различных грузов, что позволит одновременно накапливать две судовые партии для судов класса Panamax, одновременно работать и с экспортными, и с импортными грузопотоками».

    Общие инвестиции в проект составили 7 млн евро. Кредитное софинансирование, как и ранее, обеспечил банк Nordea (ныне Luminor Bank AS).

    Официальный ввод в эксплуатацию 2-й очереди универсального комплекса по перевалке зерновых грузов состоится 3 ноября.

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