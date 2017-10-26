Информационно-аналитическое агентство

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    • Гамбург повышает сборы

    26.10.2017

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    • Администрация порта Гамбург повышает в 2018 году базовые ставки портовых сборов для большинства типов морских судов на 1,4%. Как отмечают в Администрации порта, как и в прошлые годы, повышение ниже уровня инфляции.

    Практика предоставления скидок наиболее крупнотоннажным судам и судам с грузом, идущим с трансшипментом, сохранится.

    Размер портовых сборов будет рассчитываться с учетом экологическом чистоты судна – к судам, которые не смогут предъявить сертификат IAPP (International Air Pollution Prevention), или имеют сравнительно высокий уровень выбросов, при расчете портовых сборов будут применяться надбавки к базовым ставкам.

    Скидки для особо экологически чистых судов – в Гамбурге действует пять вариантов таких скидок – сохранятся.

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