Информационно-аналитическое агентство

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    • Антверпен растет на контейнерах и нефти

    26.10.2017

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    • Грузооборот Антверпена по итогам 9 месяцев 2017 года составил 167,1 млн тонн, на 3,3% больше, чем за тот же период прошлого года.

    Контейнерооборот увеличился на 3,2% до 7,8 млн TEU. В тоннах перевалка контейнерных грузов выросла на 3,7% до 91,9 млн тонн.

    Оборот груженых контейнеров увеличился на 4,6%, в то время как порожняк сократился на 4,4%.

    Наиболее существенно вырос контейнеропоток на североамериканском направлении (+9,5%), в том числе оборот груженых контейнеров на/из США увеличился на 6,7%.

    Перевалка контейнеров на/из Юго-Восточной и Восточной Азии выросла на 9,3%. В то же время, на внутриевропейском направлении объемы упали на 4,5%.

    Грузопоток ро-ро грузов увеличился на 10,7% до 3,8 млн тонн.

    Конвенциональный брейкбалк вырос на 7,7% до 7,8 млн тонн. При этом на фоне существенного роста поставок чугуна и стали из Индии (+190%) резко упал импорт стали из Китая (-38%), что связано с антидемпинговыми мерами, также существенно сократились поставки рулонной стали из России, Бразилии, Ирана и с Украины, что объясняется введением в ЕС пошлин на эту продукцию.

    Оборот наливных грузов увеличился на 2,4% до 54,5 млн тонн, что в порту объясняют ростом входящего грузопотока сырой нефти – на 28%, до 4,4 млн тонн. Перевалка нефтепродуктов осталась практически на прошлогоднем уровне, 30,8 млн тонн – рост экспорта на 11,4% был нивелирован падением импорта на 12,8%. Объемы обработки химических грузов увеличились на 2% до 10,6 млн тонн.

    Перевалка сухих грузов сократилась на 0,8% и составила 9,2 млн тонн. При этом оборот основной номенклатурной позиции в этой категории, удобрений, вырос на 7,4% до 2,8 млн тонн. Грузопоток руды увеличился на 23,2% до 1,8 млн тонн за счет роста импорта в 2,5 раза. Оборот угля, наоборот, упал на 55,6% до 396,5 тыс. тонн.

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