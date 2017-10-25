Экспорт и импорт ТНП

Информационно-аналитическое агентство

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    25.10.2017

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    • По итогам 8 месяцев 2017 года в Россию было ввезено 37,7 млн пар кожаной обуви. Это на 25,4% больше, чем в январе-августе прошлого года.

    В денежном выражении, по данным ФТС РФ, импорт кожаной обуви также вырос на 37,4% — до более 1 млрд долларов.

    Также увеличился импорт одежды – за январь-август этого года ее ввезли на сумму 4,39 млрд долларов, что на 26,3% больше, чем годом ранее.

    Объем импорта хлопчатобумажных тканей в отчетном периоде увеличился на 50,3% —до 165,4 млн кв. м. В стоимостном выражении импорт вырос по сравнению с 8 месяцами 2016 года на 37,2% — до 92,6 млн долларов.

    В экспорте х/б тканей за январь-август текущего года было отгружено 52,9 млн кв. м — на 11% меньше уровня прошлого года. Вместе с тем, в деньгах экспорт х/б тканей увеличился на 22% — до 31,1 млн долларов.

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