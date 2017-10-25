ТрансКонтейнер удвоил прибыль по РСБУ

«ТрансКонтейнер» опубликовал финансовые показатели по российским стандартам бухгалтерского учета за 9 месяцев 2017 года.

Выручка составила 47,9 млрд рублей, на 30,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Выручка, скорректированная на стоимость услуг соисполнителей, выросла на 30,2% и составила 19,6 млрд рублей на фоне роста доходных перевозок вагонным и контейнерным парком компании на 24,3%.

Операционные расходы, скорректированные на стоимость услуг соисполнителей, увеличились на 9,9% до уровня 13,6 млрд рублей.

Показатель EBITDA вырос на 75,6% и составил 8,8 млрд рублей. Чистая прибыль выросла в 2,2 раза до 4,96 млрд рублей. Рентабельность по чистой прибыли увеличилась с 14,7% за 9 месяцев 2016 года до 25,4% в отчетном периоде.

Как отмечают в компании, «На динамику чистой прибыли оказали влияние рост объемов перевозок вагонным и контейнерным парком Общества и меры по повышению операционной эффективности бизнеса».