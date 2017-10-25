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    • Товарооборот в регионе деятельности Мурманской таможни

    25.10.2017

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    • Внешнеторговый оборот Мурманской области по итогам 9 месяцев 2017 года вырос по сравнению с январем-сентябрем прошлого года на 30,5%, превысив 4,5 млрд долларов, сообщили SeaNews в Мурманской таможне.

    В том числе экспорт в регионе деятельности Мурманской таможни по итогам отчетного периода увеличился в стоимостном выражении на 23,4% и составил более 3,6 млрд долларов. Импорт вырос по сравнению с январем-сентябрем 2016 года на 75% — до 833,2 млн долларов.

    Стоимость экспортных поставок по итогам 9 месяцев превысила стоимость импортных в 4,4 раза, доля экспорта составила 81,6% внешнеторгового оборота.

    Основными экспортируемыми товарами в регионе деятельности Мурманской таможни в январе-сентябре 2017 года стали металлы и изделия из них (75,45%), рыба и ракообразные (12,6%) и минеральные продукты (7,8%).

    Основу импорта за первые 9 месяцев года составила продукция машиностроения — судов, лодок и плавучих конструкций (85,23%). Также в число основных импортируемых товаров в регионе вошли минеральные продукты (5,69%) и продукция химической промышленности (6,89%).

    Географическая направленность внешнеторгового оборота региона деятельности Мурманской таможни — это страны дальнего зарубежья. За первые 9 месяцев года внешнеторговые операции осуществлялись с 56 странами мира.

    Экспортные операции осуществлялись с 38 странами, в тройку стран-импортеров вошли Нидерланды, Швейцария и Финляндия. Импортные операции за отчетный период осуществлялись с 51 страной мира, крупнейшими странами-экспортерами в регионе деятельности Мурманской таможни стали Республика Корея, Испания и ЮАР.

    По итогам января-сентября суммарный грузооборот в весовом выражении составил 4,5 млн тонн.

    Стоит отметить, что за отчетный период было оформлено в общей сложности 4482 таможенных деклараций на товары. Из них пятая часть или 903 декларации прошли регистрацию в автоматическом режиме. 241 декларация была оформлена с применением технологии «удаленного выпуска». Также более 63% транзитных деклараций было подано в электронной форме.

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