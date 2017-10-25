Семинар в IMO

24 октября в штаб-квартире Международной морской организации (IMO) в Лондоне открылся 7-й семинар для секретарей и операторов баз данных региональных соглашений и меморандумов о взаимопонимании государственного портового контроля. Как сообщили SeaNews в пресс-службе Минтранса, председателем семинара единогласно избран представитель делегации Российской Федерации – директор департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Министерства транспорта Виталий Клюев.

Программа семинара рассчитана на три рабочих дня. Практика проведения подобных семинаров под эгидой IMO берет свое начало с 2000 года. Основными задачами данного мероприятия являются:

обмен информацией по общим для всех меморандумов проблемам и поиски их решения;

гармонизация, координация и совершенствование процедур и практики государственного портового контроля;

определение необходимости и приоритетов для программ технического сотрудничества.

В семинаре помимо представителей всех региональных соглашений и меморандумов о взаимопонимании государственного портового контроля принимают участие представители заинтересованных государств-членов IMO, межправительственных и неправительственных организаций.

Фото: Пресс-служба Минтранса