Информационно-аналитическое агентство

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    • Семинар в IMO

    25.10.2017

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    • 24 октября в штаб-квартире Международной морской организации (IMO) в Лондоне открылся 7-й семинар для секретарей и операторов баз данных региональных соглашений и меморандумов о взаимопонимании государственного портового контроля. Как сообщили SeaNews в пресс-службе Минтранса, председателем семинара единогласно избран представитель делегации Российской Федерации – директор департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Министерства транспорта Виталий Клюев.

    Программа семинара рассчитана на три рабочих дня. Практика проведения подобных семинаров под эгидой IMO берет свое начало с 2000 года.  Основными задачами данного мероприятия являются:

    • обмен информацией по общим для всех меморандумов проблемам и поиски их решения;
    • гармонизация, координация и совершенствование процедур и практики государственного портового контроля;
    • определение необходимости и приоритетов для программ технического сотрудничества.

    В семинаре помимо представителей всех региональных соглашений и меморандумов о взаимопонимании государственного портового контроля принимают участие представители заинтересованных государств-членов IMO, межправительственных и неправительственных организаций.

     

     

     

    Фото: Пресс-служба Минтранса

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