Модуль – партнер Музея логистики

Компания «Модуль» стала официальным партнером Музея логистики. В рамках соглашения о сотрудничестве в Музее логистики будет проведена серия мероприятий для сотрудников компании и их детей. А благодаря поддержке «Модуля» планируется оформление и расширение экспозиции музея.

«Мы предоставляем полный комплекс транспортно-экспедиторских услуг по всему миру, — отметила Марина Овсянникова, руководитель информационно-аналитического отдела ООО «Модуль» — и рады поддержать молодой, но перспективный проект единственного в России музея, дающего комплексное представление о глобальных логистических процессах».

«Музей логистики благодарит компанию «Модуль» и лично ее генерального директора Александра Абрамовича Альтшуллера за доверие и значительный вклад в создание нового образовательного пространства для профессионалов логистики и стремящихся стать ими в будущем», – сказал директор музея Максим Максимов.