Информационно-аналитическое агентство

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    • Модуль – партнер Музея логистики

    25.10.2017

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    • Компания «Модуль» стала официальным партнером Музея логистики. В рамках соглашения о сотрудничестве в Музее логистики будет проведена серия мероприятий для сотрудников компании и их детей. А благодаря поддержке «Модуля» планируется оформление и расширение экспозиции музея.

    «Мы предоставляем полный комплекс транспортно-экспедиторских услуг по всему миру, — отметила Марина Овсянникова, руководитель информационно-аналитического отдела ООО «Модуль» — и рады поддержать молодой, но перспективный проект единственного в России музея, дающего комплексное представление о глобальных логистических процессах».

    «Музей логистики благодарит компанию «Модуль» и лично ее генерального директора Александра Абрамовича Альтшуллера за доверие и значительный вклад в создание нового образовательного пространства для профессионалов логистики и стремящихся стать ими в будущем», – сказал директор музея Максим Максимов.

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