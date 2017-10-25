В Сибири столкнулись составы с баржами

По данным ГМСКЦ, 23 октября в 17-15 на паромной переправе на 255 км реки Пур, впадающей в Обскую губу, произошло столкновение составов – теплоход «Колос» с баржей «СПБ-106», судовладелец ООО «Группа компаний Транссевер», г. Тобольск, столкнулись с составом теплоход «БТПС-144» с баржей «БП-301», судовладелец частный предприниматель. В результате столкновения получены повреждения: на «СПБ-106» повреждены ограждение с правого борта и находившиеся на борту автомобили «Газель», «Камаз», «Урал»; на «БТПС-144» повреждения уточняются. Пострадавших и загрязнения окружающей среды нет, проводится расследование.

24 октября в 19-10 в порту Ейск у причала №1 Ейского морского порта было обнаружено пятно черной вспененной эмульсии, состоящей из смеси угольной пыли, шрота и льяльных вод размером 20 кв. м. В 19-20 к месту разлива прибыла группа ЛАРН Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Морспасслужбы Росморречфлота». Произведена обоновка места разлива и обработка пятна сорбентом. Уборка сорбированного загрязнения будет произведена с наступлением светлого времени суток 25 октября.