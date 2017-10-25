Информационно-аналитическое агентство

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    • Ветер и волнение на море

    25.10.2017

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    • По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления:

    • В Азовском море ветер северо-восточный 15-18 м/сек, высота волны 1,5-2 м,
    • В Черном море в прибрежных водах Крыма от портпункта Черноморское до Феодосии ветер северо-восточный 15-20 м/сек, высота волны 1,5-2 м,
    • В Баренцевом море в юго-восточной части ветер северо-западный, западный 10-15 м/с, в порывах 17-20 м/с, волнение моря 3-4 балла, на побережье Норвегии, Мурмана, в южных и центральных районах моря ветер юго-восточный 15-20 м/с,
    • В Беринговом море 25 октября утром у восточного побережья Камчатки ожидается опасное волнение высотой 8-10 м. Явление сохранится до конца суток 26 октября.
    • В Балтийском море ветер южный, юго-восточный 17-22 м/с, высота волны 2-3 м.

     

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