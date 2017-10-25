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    • А.Лаврищев возглавил Росморпорт

    25.10.2017

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    • По информации Росморречфлота, генеральным директором ФГУП «Росморпорт» назначен Андрей Лаврищев. Приказ Федерального агентства морского и речного транспорта № 132/к-мрф датирован 24 октября.

    До этого он занимал должность исполнительного директора предприятия, а после назначения Андрея Тарасенко вр.и.о. губернатора Приморского края с 5 октября этого года исполнял обязанности руководителя Росморпорта.

    А.В.Лаврищев – выпускник Военной академии им. Ф.Э.Дзержинского, также окончил Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова.

    В «Росморпорте» А.В.Лаврищев работает с 2010 года, в 2011-2013 годах он возглавлял предприятие, в 2010-2011 и 2013-2017 годах занимал должность исполнительного директора. Ранее А.В.Лаврищев работал в министерстве транспорта, где занимал должности заместителя директора департамента государственной политики в области морского и речного транспорта (2006-2010 гг.) и заместителя директора департамента государственной политики в области железнодорожного, морского и речного транспорта (2004-2006 гг.), до этого был заместителем председателя Федеральной энергетической комиссии РФ, предшественницы Федеральной антимонопольной службы.

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