А.Лаврищев возглавил Росморпорт

По информации Росморречфлота, генеральным директором ФГУП «Росморпорт» назначен Андрей Лаврищев. Приказ Федерального агентства морского и речного транспорта № 132/к-мрф датирован 24 октября.

До этого он занимал должность исполнительного директора предприятия, а после назначения Андрея Тарасенко вр.и.о. губернатора Приморского края с 5 октября этого года исполнял обязанности руководителя Росморпорта.

А.В.Лаврищев – выпускник Военной академии им. Ф.Э.Дзержинского, также окончил Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова.

В «Росморпорте» А.В.Лаврищев работает с 2010 года, в 2011-2013 годах он возглавлял предприятие, в 2010-2011 и 2013-2017 годах занимал должность исполнительного директора. Ранее А.В.Лаврищев работал в министерстве транспорта, где занимал должности заместителя директора департамента государственной политики в области морского и речного транспорта (2006-2010 гг.) и заместителя директора департамента государственной политики в области железнодорожного, морского и речного транспорта (2004-2006 гг.), до этого был заместителем председателя Федеральной энергетической комиссии РФ, предшественницы Федеральной антимонопольной службы.