Panalpina увеличила прибыль

Panalpina опубликовала финансовые показатели за 9 месяцев 2017 года. Выручка группы увеличилась на 5,2% и составила 4,07 млрд швейцарских франков (4,1 млрд долларов). Валовая прибыль сократилась на 6,1% до 1,02 млрд франков (1,04 млрд долларов). Показатель EBITDA снизился на 0,7% до 103,9 млн франков (105,4 млн долларов). Операционная прибыль выросла на 6,8% до 72,1 млн франков (73,2 млн долларов), консолидированная чистая прибыль – на 4,1% до 48,4 млн франков (49,1 долларов).

Объем перевозок в сегменте Ocean Freight увеличился на 4%, что соответствует динамике рынка. Валовая прибыль с одного TEU упала на 10% до 283 франков (287 долларов), в результате суммарная валовая прибыль по сегменту снизилась на 6,3% до 323,4 млн франков (328,1 млн долларов). Рост объемов в сочетании с сокращением маржи и увеличением расходов привели к операционному убытку по сегменту за третий квартал и за 9 месяцев, составившему 5,5 млн франков (5,6 млн долларов) против операционной прибыли 6,3 млн франков (6,4 млн долларов) годом ранее.

В сегменте Air Freight объем перевозок вырос на 8%, при этом валовая прибыль, рентабельность и операционная прибыль росли от квартала к кварталу. При этом валовая прибыль с тонны груза снизилась на 7% до 632 франков (641 доллара), суммарная валовая прибыль по сегменту составила 456 млн франков (462,7 млн долларов) – на 0,6% больше, чем годом ранее. Операционная прибыль по сегменту выросла на 15,7% до 69,4 млн франков (70,4 млн долларов).

В сегменте Logistics валовая прибыль упала на 16,3% до 245,4 млн франков (249 млн долларов), при этом операционная прибыль выросла в 6,8 раза и составила 8,1 млн франков (8,2 млн долларов).