Пять супербалкеров за 400 млн

Hyundai Heavy Industries подписала контракт на строительство 5 супербалкеров для транспортировки руды. Дедвейт каждого судна составит 325 тыс. тонн.

Заказчиком выступает Polaris Shipping. Напомним, в сентябре компания заказала на HHI 10 аналогичных судов на сумму 800 млн долларов.

Теперь компания реализовала опцион к сентябрьскому контракту. Стоимость нового заказа – 400 млн долларов.

По информации HHI, на сегодня судостроительные предприятия в составе группы получили с начала года новых заказов на 110 судов на сумму 6,7 млрд долларов, что соответствует 90% годового плана 7,5 млн долларов.