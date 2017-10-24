Информационно-аналитическое агентство

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    • Пять супербалкеров за 400 млн

    24.10.2017

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    • Hyundai Heavy Industries подписала контракт на строительство 5 супербалкеров для транспортировки руды. Дедвейт каждого судна составит 325 тыс. тонн.

    Заказчиком выступает Polaris Shipping. Напомним, в сентябре компания заказала на HHI 10 аналогичных судов на сумму 800 млн долларов.

    Теперь компания реализовала опцион к сентябрьскому контракту. Стоимость нового заказа – 400 млн долларов.

    По информации HHI, на сегодня судостроительные предприятия в составе группы получили с начала года новых заказов на 110 судов на сумму 6,7 млрд долларов, что соответствует 90% годового плана 7,5 млн долларов.

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