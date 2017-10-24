Про недискриминационный доступ к услугам в портах

На сайте правительства опубликовано от 20 октября 2017 года №1285 «О порядке недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных монополий в портах».

Документом утверждены Правила недискриминационного доступа к услугам естественных монополий в портах, которые определяют общие принципы и порядок обеспечения недискриминационного доступа потребителей к услугам по погрузке, выгрузке, хранению и перевалке грузов, а также к услугам буксиров, оказываемым субъектами естественных монополий в портах.

Согласно справке к постановлению, оно было внесено Федеральной антимонопольной службой.

Согласно Правилам, субъекты естественных монополий обязаны:

не допускать отказов в заключении договоров об оказании услуг субъектов естественных монополий в портах отдельным потребителям, представившим наравне с другими потребителями заявки, оформленные в установленном порядке, в пределах доступной мощности, определяемой в соответствии с Правилами, если такие отказы прямо не предусмотрены федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента, Правительства России, уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами;

не допускать создания условий, которые ставят в неравное положение одного потребителя (нескольких потребителей) по сравнению с другими потребителями при оказании услуг субъектов естественных монополий в портах;

не допускать экономически или технологически необоснованной дифференциации цен (тарифов) на услуги субъектов естественных монополий в портах, имеющие технологические, технические и качественные характеристики, сопоставимые по объёму поставок однородных по номенклатуре и виду упаковки грузов и их периодичности;

заключать договоры, не допускающие создания условий, ставящих одних потребителей в неравное положение по сравнению с другими потребителями в сопоставимых условиях;

обеспечивать потребителям доступность информации, предусмотренной стандартами раскрытия информации субъектами естественных монополий, действующими в сферах услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах и услуг по использованию инфраструктуры внутренних водных путей.

Правилами устанавливается, что доступ потребителя к услугам по погрузке, выгрузке, хранению и перевалке грузов, оказываемым субъектами естественных монополий в портах, предоставляется в пределах доступной мощности, которая рассчитывается субъектом естественной монополии ежемесячно и публикуется в открытом доступе на его официальном сайте.

Доступная мощность должна рассчитываться субъектом естественной монополии по каждой номенклатуре грузов и (или) технологической операции, совокупности объектов инфраструктуры порта, необходимых для оказания услуг субъектов естественных монополий в портах, на конкретный (плановый) период в три этапа.

С полным текстом документа можно ознакомиться в прилагаемом файле.

Постановление