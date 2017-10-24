Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Про недискриминационный доступ к услугам в портах

    24.10.2017

  • 130908-avelana-468x60_6_russian_html5

    • На сайте правительства опубликовано от 20 октября 2017 года №1285 «О порядке недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных монополий в портах».

    Документом утверждены Правила недискриминационного доступа к услугам естественных монополий в портах, которые определяют общие принципы и порядок обеспечения недискриминационного доступа потребителей к услугам по погрузке, выгрузке, хранению и перевалке грузов, а также к услугам буксиров, оказываемым субъектами естественных монополий в портах.

    Согласно справке к постановлению, оно было внесено Федеральной антимонопольной службой.

    Согласно Правилам, субъекты естественных монополий обязаны:

    • не допускать отказов в заключении договоров об оказании услуг субъектов естественных монополий в портах отдельным потребителям, представившим наравне с другими потребителями заявки, оформленные в установленном порядке, в пределах доступной мощности, определяемой в соответствии с Правилами, если такие отказы прямо не предусмотрены федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента, Правительства России, уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами;
    • не допускать создания условий, которые ставят в неравное положение одного потребителя (нескольких потребителей) по сравнению с другими потребителями при оказании услуг субъектов естественных монополий в портах;
    • не допускать экономически или технологически необоснованной дифференциации цен (тарифов) на услуги субъектов естественных монополий в портах, имеющие технологические, технические и качественные характеристики, сопоставимые по объёму поставок однородных по номенклатуре и виду упаковки грузов и их периодичности;
    • заключать договоры, не допускающие создания условий, ставящих одних потребителей в неравное положение по сравнению с другими потребителями в сопоставимых условиях;
    • обеспечивать потребителям доступность информации, предусмотренной стандартами раскрытия информации субъектами естественных монополий, действующими в сферах услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах и услуг по использованию инфраструктуры внутренних водных путей.
    • Правилами устанавливается, что доступ потребителя к услугам по погрузке, выгрузке, хранению и перевалке грузов, оказываемым субъектами естественных монополий в портах, предоставляется в пределах доступной мощности, которая рассчитывается субъектом естественной монополии ежемесячно и публикуется в открытом доступе на его официальном сайте.
    • Доступная мощность должна рассчитываться субъектом естественной монополии по каждой номенклатуре грузов и (или) технологической операции, совокупности объектов инфраструктуры порта, необходимых для оказания услуг субъектов естественных монополий в портах, на конкретный (плановый) период в три этапа.

    С полным текстом документа можно ознакомиться в прилагаемом файле.

    Постановление

    91

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    ГрузооборотПортыПрограммаРосморпорт 15.06.2017 Миллион тонн к 2030 году
    14 июня 2017 года под председательством заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича состоялось заседание Правительственной комиссии по транспорту, […]
    0
    Закон о морских портахЗаконодательствоПорты 20.07.2017 Изменения в Закон о морских портах
    Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О морских портах в Российской […]
    0
    Антимонопольное регулированиеБезопасность судоходстваФАС 05.07.2017 ФАС нашла признаки дискриминации на рынке спасательных плотов
    Федеральная антимонопольная служба выдала АО «УЗЭМИК» предупреждение о прекращении действий, создающих дискриминационные условия при оказании услуг по обучению […]
    0
    Границы портаДокументыПравила 13.09.2017 Проект Порядка установления или изменения границ порта
    На федеральном портале нормативных актов опубликован проект Порядка установления или изменения границ территории морского порта, а также расширения […]
    0
    Антимонопольное регулированиеКТСПНарушениеФАС 06.06.2017 ФАС признала КТСП нарушившим антимонопольное законодательство
    Федеральная антимонопольная служба сообщила о завершении рассмотрения дел в отношении стивидоров. Последняя компания, решения по которой до сего […]
    0
    Антимонопольное регулированиеНовороссийский морской торговый портРасследованиеТарифыФАС 23.03.2017 ФАС предписала НМТП перечислить в бюджет доход от монополистической деятельности
    22 марта 2017 года Федеральная антимонопольная служба признала ПАО «Новороссийский морской торговый порт» нарушившим антимонопольное законодательство путем злоупотребления […]
    0
    АрбитражНовороссийский морской торговый портСудТарифыФАС 24.07.2017 НМТП выиграл суд против ФАС
    Арбитражный суд г. Москвы принял решение удовлетворить исковое заявление ПАО «НМТП» в полном объеме и признал недействительным решение […]
    0
    Гильдия ГермесЗаконодательствоТаможенные процедурыТаможенный бизнес Таможня 30.06.2017 Потеряться и забыться
    На круглом столе «Внешнеэкономическая деятельность «новой реальности», который организовало в Петербурге ПАО Банк «ФК «Открытие» при поддержке НП […]
    0
    ДокументыИнфраструктураПортыПравила 13.09.2017 Как создать новый порт
    На федеральном портале нормативных актов опубликован разработанный Минтрансом проект Порядка подготовки и принятия решения о создании морского порта. […]
    0
    M&ATNT ExpressUPSАнтимонопольное регулированиеЕврокомиссияЕвросоюзСуд 10.03.2017 Сделка по приобретению UPS TNT была заблокирована неправомочно
    Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге признал, что Евросоюз заблокировал сделку по приобретению UPS TNT неправомочно. Теоретически, отмечают […]
    0
    ДокументыЕАЭСНегабарит 10.08.2017 Единые документы для перевозки негабаритных грузов
    Министры транспорта стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудили завершающий этап согласования проекта «дорожной карты» по реализации Основных направлений […]
    0
    Антимонопольное регулированиеСоглашение 21.02.2017 Возразили, но обещали подумать
    Антимонопольные власти Норвегии уведомили о своих возражениях против приобретения Eimskip судоходной и логистической компании Nor Lines, сообщает MarineLink. […]
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    23.10.2017 Новатэк планирует СПГ-терминал на Камчатке
    23.10.2017 Самое большое грузовое место на Юге-2
    20.10.2017 Судооборот через Суэцкий канал
    20.10.2017 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 41
    20.10.2017 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 41
    19.10.2017 Рекордный год Панамского канала
    Пресс-релизы Показать всё
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    14.03.2017 Рынок международной транспортной логистики СНГ: завтра то же, что вчера… или тяжелее?
    Вакансии Показать всё
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге
    19.10.2016 Менеджер по продажам в Оверсиз Фрэйт Эйдженси



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Заявка на приобретение подписки на оперативную аналитику

    +

  • Заявка на приобретение подписки на Online сервис ВЭД

    +

  • Запросите полноценные примеры аналитичиских матераилов и станьте нашим подписчиком

    +