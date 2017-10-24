Контейнерооборот DP World растет

DP World опубликовал операционные показатели за 9 месяцев 2017 года. Терминалы группы суммарно обработали 52,3 млн TEU, на 10% больше, чем за аналогичный период 2016 года. В третьем квартале рост к прошлому году был еще выше – 13,5%, контейнерооборот составил 18,3 млн TEU.

В регионе Ближний Восток, Европа и Африка перевалка контейнеров увеличилась за 9 месяцев 2017 года на 10,8% до 21,9 млн TEU. По итогам третьего квартала рост составил 14,3%, контейнерооборот – 7,7 млн TEU.

В регионе АТР и Индийский субконтинент оборот контейнеров за 9 месяцев увеличился на 8,3% до 23,9 млн TEU, за третий квартал было обработано 8,3 млн TEU – на 11,6% больше, чем годом ранее.

В регионе Австралия, Северная и Южная Америка объем перевалки контейнеров за 9 месяцев увеличился на 14,1% до 6,5 млн TEU, за третий квартал контейнерооборот вырос на 18,1% до 2,3 млн TEU.