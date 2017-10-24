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    • Контейнерный поезд как альтернатива автоперевозкам

    24.10.2017

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    • РЖД сообщили о запуске контейнерного поезда Москва – Екатеринбург. Первый состав прибыл на Урал 20 октября. В нем было 43 контейнера с товарами народного потребления, продуктами питания, оборудованием, кабельной продукцией и другими грузами. Время в пути составило 52 часа. Терминальную инфраструктуру, фитинговые платформы, контейнеры в рамках сервиса предоставило ПАО «ТрансКонтейнер».

    Планируется, что такие поезда будут отправляться из Москвы по четвергам и прибывать в Екатеринбург в субботу. В перспективе количество рейсов предполагается довести до трех в неделю.

    В РЖД позиционируют новый сервис в качестве альтернативы автоперевозкам. «Главные преимущества нового сервиса – регулярность, высокая скорость доставки и гарантированное транзитное время. Железнодорожники разработали для регулярного поезда «твердые нитки» графика, сократили время в пути, а также минимизировали сроки погрузочно-разгрузочных операций на конечных станциях», – отмечают в компании.

    «Грузопотоки таких крупных городов, как Москва, Екатеринбург, Новосибирск, позволяют формировать регулярные контейнерные поезда. При этом по прибытии в узловой центр грузы могут распределяться по всему региону». По оценке РЖД, на начальном этапе сервис позволит дополнительно привлекать с автомобильного транспорта на железнодорожный до 4 тыс. тонн грузов в месяц.

    В «ТрансКонтейнере», отвечая на вопрос SeaNews о том, насколько жд сервис сопоставим с автоперевозкой по стоимости, подчеркнули, что ставка конкурентна с автоперевозчиками даже сейчас. При положительном решении ЦФТО ОАО «РЖД» по согласованию скидки на жд тариф, считают в компании, возможно переключить ощутимый грузопоток с автотранспорта.

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