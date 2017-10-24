Ветер в Баренцевом и Азовском

По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления:
- В Азовском море в течение суток 24 октября по восточной половине моря ожидается сильный северо-восточный ветер с порывами 15-18 м/с, днем в открытой части моря местами до 23 м/с,
- В Баренцевом море в юго-восточной части моря ветер северо-западный, западный 9-14 м/с, в порывах 17-20 м/с, волнение моря 4 балла. В северной части моря наблюдается ветер западный, северо-западный 15-17 м/с. На побережье Мурмана ожидается усиление западного, юго-западного ветра в порывах 15-17 м/с,
- В Беринговом море 25 октября утром у восточного побережья Камчатки ожидается опасное волнение высотой 8-10 м. Явление сохранится до конца суток 26 октября.