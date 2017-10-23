Arkas и SeaGo возобновляют рефсервис на Новороссийск

Arkas Line и SeaGo Line возобновили свой сезонный рефсервис между портами Мерсин, Искендерун и Новороссийск (НУТЭП).

Как рассказали SeaNews в Arkas, на сервисе задействовано два контейнеровоза, по одному от каждого из операторов, «Emma A» и «Nele Maersk», каждое судно оборудовано по 600 розеток (по 300 на перевозчика).

Первый судозаход в Новороссийск состоялся в эти выходные, «Emma A» зашла на НУТЭП в воскресение 20-52.

Как и в прошлом году, у Arkas сервис будет называться Russia Express Service (REX).

Ротация: Искендерун (LIMAK) – Мерсин (MIP) – Новороссийск (НУТЭП) – Искендерун (LIMAK).