Форматы электронных документов для морского транспорта

23.10.2017

Sea News продолжает серию публикаций, посвященных внедрению механизма «единого окна» в морских пунктах пропуска через государственную границу.

Владимир Коростелев

Директор проекта Single Window «Группы Морской Экспресс»

Представитель ассоциаций морских агентов

Калининграда, Санкт-Петербурга и Юга России в Москве

ФОРМАТЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ВТамО И ООН

В предыдущей статье «Влияние электронного документооборота на сохранение рудиментарных административных процедур» (см. публикацию SeaNews от 16 октября 2017 года) были рассмотрены отличия электронного обмена документами (ЭДО) от электронного обмена данными (EDI – Electronic Data Interchange, англ.), который предполагает замену множества бумажных документов 1-3 электронными сообщениями, состоящими из неповторяющихся стандартных элементов данных, пригодных для описания всех областей деятельности в управлении, торговле и на транспорте.

При этом подчеркивалось, что в международных стандартах и рекомендациях вместо «электронного документооборота» применяются термины «элемент данных» и «электронный обмен данными». А разработку и сопровождение международных стандартов электронного обмена данными осуществляет Центр ООН по упрощению торговых процедур и электронным деловым операциям – СЕФАКТ ООН, действующий под эгидой ЕЭК ООН, Всемирная таможенная организация и другие международные организации.

Применительно к информационным системам морского транспорта, включая механизм «единого окна» морских пунктов пропуска через государственную границу, в разработке стандартов и рекомендаций электронного обмена данными принимают участие следующие международные организации:

SMDG (Sea Messages Design Group, англ.) – международная ассоциация разработки и сопровождения сообщений EDI для морского транспорта; Всемирная таможенная организация (ВТамО или WCO — World Customs Organization, англ.); IPCSA (International Port Community Systems Association, англ.) – международная ассоциация систем портовых сообществ; Международная морская организация (ИМО или IMO – International Maritime Organization, англ.).

Рассмотрим указанные стандарты и рекомендации.

Форматы сообщений на основе спецификация SMDG

Подробные руководства по применению сообщений ЭДИФАКТ ООН на морском транспорте разрабатываются международной группой разработчиков SMDG, работающих совместно с СЕФАКТ ООН. SMDG опубликовано «Руководство по применению сообщений ЭДИФАКТ ООН в морских перевозках» и «Разъяснение особенностей электронного обмена данными в стандарте ЭДИФАКТ ООН». Спецификации сообщений SMDG относятся к сферам планирования перевозок, доставки контейнерных грузов, информирования о прибытии и убытии судов, для передачи информации о подтверждении массы груженых контейнеров. Руководства по применению сообщений ЭДИФАКТ ООН в форме спецификаций SMDG активно используются морскими перевозчиками.

В настоящее время утверждены следующие руководства SMDG по применению сообщений ЭДИФАКТ ООН на морском транспорте:

Таблица 1. Перечень руководств SMDG по применению ЭДИФАКТ ООН на морском транспорте

Спецификации сообщений, приведенных в таблице 1, находятся на сайте SMDG по адресу http://www.smdg.org/index.php/documents/ship-planning/

2. Форматы сообщений в соответствии с моделью данных ВТамО

Всемирной Таможенной Организацией рекомендована модель данных ВТамО версии 3, представляющая собой библиотеку данных и их описаний с поэлементной привязкой к двум стандартным библиотекам элементов данных ООН:

к справочнику внешнеторговых элементов данных СЭВД ООН (UNTDED 2005); на котором основаны стандартные сообщения UN/EDIFACT (ЭДИФАКТ ООН);

к библиотеке корневых компонентов СЕФАКТ ООН (CCL, Core Components Library, англ.), на которой базируются XML схемы.

Версия 3 модели данных ВТамО включает в себя Руководство по практическому применению стандартных сообщений ЭДИФАКТ ООН, сообщений XML, а также XML схемы. Модель данных ВТамО предполагает использование стандартных описаний сообщений ЭДИФАКТ ООН и XML, которые имеют гибкую структуру и соответствуют профильным критериям, устанавливаемым уполномоченными ведомствами различных стран мира.

Наряду со стандартным сообщением ЭДИФАКТ ООН «Таможенная декларация» — CUSDEC в модели данных ВТамО рекомендуется применение стандартных сообщений CUSCAR, CUSREP, CUSREC и GOVCBR.

CUSCAR (Customs Cargo Report, англ.) – ГРУЗОВОЙ МАНИФЕСТ (ДАННЫЕ КОНОСАМЕНТОВ) ДЛЯ ТАМОЖНИ – это отчет о грузе, представляемый для целей таможенного администрирования (грузовая декларация). В качестве примера данных, передаваемых в CUSCAR, можно привести Форму 2 ФАЛ ИМО.

– это отчет о грузе, представляемый для целей таможенного администрирования (грузовая декларация). В качестве примера данных, передаваемых в CUSCAR, можно привести Форму 2 ФАЛ ИМО. CUSREP (Customs Conveyance Report, англ.) – СООБЩЕНИЕ О ПЕРЕВОЗКЕ ДЛЯ ТАМОЖНИ – это отчет о перевозке груза транспортным средством, представляемый для целей таможенного администрирования. Указанное сообщение передается перевозчиком в государственные контрольные органы и содержит информацию о транспортном средстве (судне), например, сведения о планируемой дате прибытия, предыдущем порте захода, наименовании судна и т.д. В отличие от ранее упомянутого отчета CUSCAR, сообщение CUSREP не несет информации непосредственно о перемещаемом грузе. В данной отчетной форме также отражаются элементы данных, содержащиеся в форме 1 ФАЛ ИМО «Генеральная декларация».

– это отчет о перевозке груза транспортным средством, представляемый для целей таможенного администрирования. Указанное сообщение передается перевозчиком в государственные контрольные органы и содержит информацию о транспортном средстве (судне), например, сведения о планируемой дате прибытия, предыдущем порте захода, наименовании судна и т.д. В отличие от ранее упомянутого отчета CUSCAR, сообщение CUSREP не несет информации непосредственно о перемещаемом грузе. В данной отчетной форме также отражаются элементы данных, содержащиеся в форме 1 ФАЛ ИМО «Генеральная декларация». CUSRES (Customs Response advising data submitters, англ.) – ОТВЕТ ТАМОЖНИ – это ответное сообщение, направляемое ГКО перевозчику или участнику ВЭД с целью информирования о приеме представленной ими информации и о ходе ее администрирования. CUSRES служит для информирования о ходе рассмотрения представленной информации, результатах контроля, ходе оформления (выпуск в свободное обращение, отказано в приеме декларации, выбрано для проведения дополнительной проверки) и т.д.

В состав версии 3 модели данных ВТамО также включено руководство по применению стандартного сообщения ЭДИФАКТ ООН для однократного представления государственным контрольным органам на границе всей информации от участника ВЭД при пересечении границы (ключевое условие функционирования механизма «единого окна»):

GOVCBR (GOVernment Cross Border Regulatory message, англ.) – сообщение ЭДИФАКТ ООН для государственных контрольных органов при пересечении границы.

Сообщение GOVCBR позволяет реализовать основной принцип механизма «единого окна» – единовременно и однократно осуществлять подачу всего объема информации, необходимого для всех ГКО в пункте пропуска через государственную границу. GOVCBR позволяет ГКО применить стандартное электронное сообщение ЭДИФАКТ ООН для решения всего спектра задач, связанных со всеми видами государственного контроля в МПП.

Форматы сообщений на основе руководств IPCSA

Система портового сообщества (или PCS – Port Community System англ.) представляет собой платформу для электронного взаимодействия информационных систем, принадлежащих множеству компаний и организаций в морском порту. PCS представляет собой открытую и нейтральную платформу, предназначенную для реализации интеллектуального и защищенного обмена данными между общественными и частными организациями в порту в целях повышения эффективности и конкурентоспособности портовых услуг и порта в целом.

Европейская Ассоциация портовых сообществ (EPCSA) первоначально была образована внутри Европейского Сообщества (далее – ЕС) для осуществления единой политики в целях внедрения электронной логистики между всеми портами ЕС. С присоединением организаций PCS других государств ассоциация стала международной (IPCSA — International Port Community Systems Association – англ.).

IPCSA в январе 2013 года опубликовано Справочное руководство по применению стандартных сообщений в ЕС.

В соответствии с руководством IPCSA для взаимодействия между перевозчиками и государственными органами (B2G) рекомендованы пять стандартных сообщений ЭДИФАКТ ООН: CUSREP, CUSCAR, CUSDEC, CUSRES и интегрированное сообщение GOVCBR для однократного представления информации одновременно всем государственным органам. Типы рекомендуемых сообщений полностью соответствуют требованиям модели данных ВТамО:

Рисунок 1. Стандартные сообщения ЭДИФАКТ ООН, рекомендованные IPCSA для информационного обмена B2G

В соответствии с руководством IPCSA для взаимодействия между хозяйствующими субъектами в порту (B2B) рекомендованы стандартные сообщения ЭДИФАКТ ООН, рекомендованные SMDG:

Рисунок 2. Стандартные сообщения ЭДИФАКТ ООН, рекомендованные IPCSA для информационного обмена B2G

Форматы сообщений, рекомендованных ИМО

Международная морская организация (ИМО) регламентирует состав документов и сведений о судне и грузе, представляемых в ГКО при прибытии и убытии судна судовладельцем (перевозчиком), требованиями международной «Конвенции об облегчении международного морского судоходства 1965 года» (Конвенцией ФАЛ ИМО).

В соответствии с требованиями Конвенции ФАЛ ИМО обмен информацией между судовладельцами (перевозчиками) и ГКО должен быть реализован с соблюдением международных стандартов ООН для морского транспорта:

«1.3bis Стандарт. Государственные власти должны принять все необходимые меры по внедрению систем электронного обмена информацией к 8 апреля 2019 года»

«1.3ter Стандарт. При внедрении систем электронного обмена информацией в целях упрощения процедур очистки государственные власти должны обеспечить судовладельцев и другие заинтересованные стороны необходимой информацией о требованиях к системам и предоставить им надлежащий переходный период до того, как применение систем станет обязательным. Для перехода к обязательному использованию таких систем должен быть выделен период продолжительностью не менее 12 месяцев с даты их внедрения»

«1.6bis Стандарт. При внедрении систем электронного обмена информацией, требуемой государственными властями в связи с приходом, стоянкой и отходом судов, прибытием, пребыванием и отбытием лиц, а также прибытием, нахождением и отправлением грузов, для облегчения процедур очистки Договаривающиеся правительства должны поощрять государственные власти и другие заинтересованные стороны (судовладельцев, компании по обработке грузов, морские порты, грузовых агентов и т.д.) к обмену информацией с соблюдением соответствующих стандартов ООН, включая правила электронного обмена данными в управлении, торговле и на транспорте (ЭДИФАКТ ООН) или иных согласованных на международном уровне стандартов, таких как стандарт XML»

Состав информации, передаваемой судовладельцами (перевозчиками) в ГКО, в соответствии с требованиями Конвенции ФАЛ ИМО ограничивается сведениями из 8 форм документов при прибытии и 6 форм документов при убытии судна:

«1.6 Стандарт. При внедрении систем электронного обмена информацией для целей очистки государственные власти должны ограничивать информацию, требуемую ими от судовладельцев и других заинтересованных сторон, теми сведениями, предоставление которых предусмотрено Конвенцией ФАЛ»

«2.11 Стандарт. До истечения переходного периода, установленного Стандартом 1.3ter, государственные власти при приходе судна в порт не должны требовать представления каких-либо документов, за исключением следующих:

5 экземпляров генеральной декларации

4 экземпляра грузовой декларации

4 экземпляра декларации о судовых припасах

2 экземпляра декларации о личных вещах экипажа

4 экземпляра судовой роли

4 экземпляра списка пассажиров

1 экземпляр манифеста опасных грузов

1 экземпляр морской санитарной декларации»

«2.12 Стандарт. До истечения переходного периода, установленного Стандартом 1.3ter, государственные власти при отходе судна из порта не должны требовать представления каких-либо документов, за исключением следующих:

5 экземпляров генеральной декларации

4 экземпляра грузовой декларации

3 экземпляра декларации о судовых припасах

2 экземпляра судовой роли

2 экземпляра списка пассажиров

1 экземпляр манифеста опасных грузов»

Разработаны «Компендиум рекомендаций ИМО по электронному бизнесу» (далее – Компендиум рекомендация ИМО), в соответствии с которыми каждой бумажной форме документов ФАЛ ИМО соответствует формат сообщения электронного обмена данными в международном стандарте ЭДИФАКТ ООН. Компендиум рекомендаций ИМО предусматривают передачу документов о прибытии (убытии) судов и грузов (товаров) государственным органам в форме следующих сообщений электронного обмена данными ЭДИФАКТ ООН: CUSREP, CUSCAR, INVRPT, PAXLST, IFTDGN.

Таблица 2. Соответствие бумажных форм документов ФАЛ ИМО стандартными сообщениям электронного обмена данными ЭДИФАКТ ООН

Компендиум рекомендация ИМО содержит для каждого документа ФАЛ ИМО (формы 1-7) детальные инструкции по представлению сведений из бумажных документов в формате стандартного электронного сообщения ЭДИФАКТ ООН с указанием типа сообщения, рекомендуемых к применению списков кодов и элементов данных с указанием сегментов и сегментных групп, в которых указанные элементы данных находятся:

Рисунок 3. фрагмент Компендиума рекомендаций ИМО с инструкциями по передаче «Манифеста опасных грузов» (форма 7 ФАЛ ИМО) в формате стандартного сообщения IFTDGN (ЭДИФАКТ ООН)

В 2016 году указанные спецификации ИМО были протестированы и одобрены представителями Всемирной Таможенной Организации на соответствие модели данных модели данных ВТамО версии 3. По результатам проверки ВТамО рекомендовало использовать стандарты ЭДИФАКТ ООН, опубликованные в 2010 году, – версию D.10A.

Таким образом, в информационных системах морского транспорта, включая механизм «единого окна» морских пунктов пропуска, широко применяются стандартные сообщения ООН электронного обмена данными в синтаксисе ЭДИФАКТ ООН (и частично – XML), детальные спецификации которых поддерживаются международными организациями SMDG, ВТамО, IPCSA и ИМО.