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    • Самое большое грузовое место на Юге-2

    23.10.2017

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    • Многопрофильный перегрузочный комплекс «Юг-2» в порту Усть-Луга обеспечил выгрузку и отправку в пункт назначения крупногабаритного оборудования, прибывшего из порта Таранто (Италия) на борту судна «BBC Ganges».

    По информации ОАО «Компания Усть-Луга», бойлер, предназначенный для строительства завода «Еврохим Фосфорит», стал самым большим грузовым местом, обработанным на терминале за всю историю порта. Его длина составляла 13 м, ширина – 11 м и высота – 8 м, а вес – 213 тонн.

    Транспортировка груза таких габаритов потребовала предварительной подготовки территории. Так как основная дорога с терминала проходит под эстакадой с оптоволоконным кабелем, для вывоза груза была заранее спроектирована и построена дорога в объезд эстакады. Как рассказали SeaNews в «Компании Усть-Луга», строительство заняло около двух месяцев. Также был организован временный выезд с территории пункта пропуска с шириной ворот 15 м.

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