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    • Рускон купил терминал

    23.10.2017

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    • Рускон приобрел контейнерный терминал, который с лета этого года арендовал для приема и отправки контейнерных поездов.

    По сообщению компании, приобретение осуществлено в рамках реализации долгосрочной стратегии, направленной на интеграцию операторского и терминального бизнесов группы.

    Продавца в Русконе раскрывать не стали, отметив только, что это «локальный собственник».

    Терминал расположен в 5 км от порта Новороссийск в непосредственной близости от федеральной трассы М-4 «Дон» и имеет удобное примыкание к подъездным путям железнодорожной станции.
    Он занимает площадь 6,5 га и включает в себя контейнерную площадку емкостью единовременного хранения 2 тыс. TEU и пропускной способностью 30 тыс. TEU в год, склады площадью 7 тыс. кв. м, в том числе рефсклады площадью 2,5 тыс. кв. м, собственные железнодорожные пути протяженностью 1,9 км.

    По словам вице-президента Рускон по продажам Андрея Чернышева, приобретение в собственность позволит группе эффективнее интегрировать актив в существующий терминальный комплекс «Рускона» в Новороссийске, повысит гибкость компании в работе с контейнерными поездами.
    «Близость к порту, развитая железнодорожная инфраструктура и складской комплекс, обеспечат предложение клиентам нового функционала для импортных и экспортных грузопотоков, создадут предпосылки для оптимизации сроков и стоимости доставки», – отметил он.

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