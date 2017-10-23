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    • Рефы на маршруте Ворсино – Чэнду – Ворсино

    23.10.2017

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    • «РЖД Логистика» выполнила первую отправку рефконтейнеров в составе контейнерного поезда Ворсино – Чэнду – Ворсино.

    Как сообщили в компании, состав ушел с терминала в Ворсино 20 октября. В Китай поехали шоколад «Алёнка», «Бабаевский», «Вдохновение», конфеты «Коровка», «Гусиные лапки», различные вафли, карамель, сухие завтраки в виде подушечек с начинкой.

    Рефы с кондитерскими изделиями проследуют до погранперехода Замын-Ууд (Монголия), где будут перегружены на встречный состав с импортным грузом из Китая и доставлены в Чэнду. Оттуда российские сладости на автомобилях транспортируются в Шанхай и Гуанчжоу.

    Напомним, круговой маршрут Ворсино – Чэнду – Ворсино запущен в рамках проекта Российского экспортного центра (РЭЦ) по поддержке несырьевого экспорта из России в Китай.

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