Происшествия за выходные

По данным ГМСКЦ, 20 октября в 10-45 теплоход «Сарир» (флаг Иран, судовладелец «Хазар Шиппинг») при следовании из порта Астрахань в порт Энзели (Иран) после прохода земснаряда «А.Волынский» на 130 км Волго-Каспийском морском судоходном канале коснулся левым бортом зеленой бровки канала, потерял ход и сел на мель. Пострадавших, повреждений, загрязнения окружающей среды нет. Потеря осадки составила 28 см. Самостоятельно сняться с мели не удалось. Судно встало в ожидании распоряжений судовладельца и подъема уровня воды. Движение судов по ВКМСК на участке от 125 по 135 км было временно закрыто. К аварийному судну был направлен буксир «Светлый».

21 октября в 2-00 при выходе теплохода «ОТ-2064» с баржами «Нал-6», «Нал-10» (судовладелец ООО «Ярбункер», г. Ярославль) из нижнего подходного канала в районе кромочного буя №95 (река Волга) произошла посадка баржи «Нал-10» на мель, потеря осадки кормой по правому борту 20 см. Пострадавших, водотечности, разлива нефтепродуктов, помех судоходству нет. Судовладелец принимает меры для снятия баржи с мели.

В 8-37 21-10 поступило сообщение о пожаре на СРТМ-К «Татьяна», порт регистрации Владивосток, судовладелец частное лицо, находящемся в порту Зарубино. По сообщению капитана порта, судно выведено из эксплуатации, без экипажа, без несения вахтенной службы, под разделкой на металлолом у причала ООО «Зарубинская база флота». В 7-00 21 октября произошло возгорание во внутренних помещениях судна из-за проведения несанкционированных огневых работ. В 9-30 21 октября силами трех пожарных расчетов МЧС пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших, загрязнения акватории порта нет. Вокруг аварийного судна выставлено боновое заграждение. Проводится расследование.

В 12-50 21 октября в МСКЦ Санкт-Петербург поступила информация от оперативного дежурного Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга о том, что катер «Свифт» (зарегистрирован в ГИМС, судовладелец частное лицо, на борту 5 человек, в том числе один ребенок) сел на мель между островами Толбухин и Котлин в Финском заливе. Для оказания помощи был направлен катер «Питон-720» Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга. В 14-07 «Питон-720» снял с мели катер «Свифт» и в 15-28 отбуксировал его к пирсу в форт Константин (Кронштадт). Пострадавших, загрязнения окружающей среды нет.

В 23-02 21 октября поступила информация с яхты «Мия» (экипаж 3 человека, длина 9,3 м, ширина 3 м, осадка 1,8 м, флаг – Эстония, владелец яхты физическое лицо) о том, что требуется помощь в связи с посадкой на мель в районе буя №18 Петровского фарватера порта Санкт-Петербург. По информации капитана яхты, посадка на мель произошла по навигационной ошибке при следовании под парусами. Пострадавших, загрязнения окружающей среды нет. Повреждений и водотечности корпуса нет. В 23-09 для оказания помощи к яхте был направлен катер Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга. В 23-57 катером Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга яхта «Мия» была снята с мели и самостоятельно последовала в центральный яхт-клуб Санкт-Петербурга.