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    • Новатэк планирует СПГ-терминал на Камчатке

    23.10.2017

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    • ПАО «Новатэк» и правительство Камчатского края заключили соглашение о сотрудничестве по созданию на территории Камчатского края морского терминала по перегрузке сжиженного природного газа. Как сообщает «Новатэк», документ подписали председатель правления компании Леонид Михельсон и губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

    Стороны берут на себя обязательства создать организационные и экономические условия для строительства на восточном побережье Камчатки перевалочного терминала по перегрузке СПГ с арктических газовозов на обычные газовозы.

    «Строительство терминала позволит за счет оптимизации транспортной логистики сделать более эффективными поставки СПГ из Арктики, стимулировать развитие Северного морского пути, создать крупный хаб для доставки СПГ потребителям в странах Азиатско-Тихоокеанского региона», – цитирует Л.Михельсона пресс-служба «Новатэка».

    Реализация соглашения позволит также создать условия для газификации Камчатки за счет использования отпарного газа перевалочного терминала на объектах энергетики и коммунального хозяйства полуострова.

    Напомним, ранее «Новатэк» говорил, что терминал на Камчатке планирует построить в партнерстве, например, с японской JERA или корейской Kogas. Терминал планируется ввести в эксплуатацию с вводом первой очереди «Арктик СПГ 2» – в 2022-2023 годах.

    Напомним, что проект «Арктик СПГ-2» предполагает строительство завода по сжижению газа на базе Салмановского месторождения на полуострове Гыдан. Мощность «Арктик СПГ-2» составит около 18 млн тонн год – 3 линии по 6 млн тонн в год.

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